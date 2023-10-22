Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin, seyahat boyunca trafik güvenliğine ilişkin davranışları, kurallara uygun araç kullanıp kullanmadıkları, varsa ihlallerinin tespit edilmesi için sivil trafik denetim personeli görevlendiriliyor.

Bu kapsamda batı illerini Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yollarından Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yoğun mesai yapıyor.

Belirli aralıklarla İstanbul ve Ankara gibi batıdaki illerden hareket edip, Türkiye'nin doğudaki en uç noktalarına giden otobüslere Erzincan'ın farklı noktalarından yolcu gibi binen sivil trafik polisleri, seyahat boyunca, sürücüleri gözlemliyor.

Hata yapmayan sürücülere teşekkür ediliyor

Erzincan içindeki seyahat süresince kural ihlali yapan sürücüler resmi ekiplere bildirilip, ceza alması sağlanırken, hata yapmayan sürücülere ise sefer sonunda teşekkür ediliyor.

Refahiye Bölge Trafik Amiri Komiser Yardımcısı Halil Kemal, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında ekiplerle birlikte vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yaptıklarını söyledi.

Sorumluluk alanı içeresinde 24 saat esasına göre kararlılıkla görev yaptıklarını anlatan Kemal, şöyle konuştu:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatı ile Türkiye genelinde 27 otobüs denetim noktası oluşturuldu. Bu noktalardan bir tanesi de Refahiye ilçesi otobüs denetim noktası. Otobüs denetim noktasında denetimlerimiz 5 Eylül'de başladı. Bugüne kadar 1030 yolcu taşımacılığı yapan araç denetledik. Bunlardan 130'una kusurlarından dolayı cezai işlem uyguladık. Denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluğumuz da yok. Bu açıdan ülke genelinde bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Yolculardan ve sürücülerden bu konuda olumlu dönüşler alıyoruz."

"Trafik kazaları yüzde 50 azaldı"

Kemal, sürücülerin artan denetimlerle birlikte bilinçli hareket ettiğini belirterek, "Örnek vermek gerekirse Ankara'dan akşam saatlerinde yol çıkan bir otobüs, gece saatlerinde Erzincan'ın Refahiye ilçesine geldiğinde denetim yapılacağı ve otobüste detaylı inceleme yapılacağının bilincinde artık. Biz yaptığımız denetimlerle bu bilinci oluşturduk. Ekiplerimiz ile birlikte bu uygulamalara kararlılıkla devam ediyoruz. Artan denetimlerle birlikte kaza oranlarının mukayesesini de yaptık. Temmuz ve ağustos aylarındaki kaza oranı ile eylül ve ekim aylarında meydana gelen kazaları kıyasladığımızda trafik kazalarında yüzde 50 oranında bir azalış var." diye konuştu.

Kış için tüm tedbirleri de aldıklarını anlatan Kemal, vatandaşlardan, can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymalarını ve emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Otobüs şoförü Sedat Oruç ise denetimlerden memnun olduğunu ifade etti.

Yolculardan Metin Tatlı da gerçekleştirilen denetimlerin trafik kazalarını önlemede önemli olduğunu anlattı.