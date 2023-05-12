Yoruldum son iki aydır büyüklerimi,

“Cumhuriyet Aydınlarını” kaybetmiş olmaktan!

Ve farkettim ki:Bir çok değerli isimle özellikle 2000’den beri tanışıklığım ve çalışmalarım var LAKİN FOTOĞRAF çektirmemişim.

Bundan sonra etrafımda sevdiklerim,kıymetlilerim ile olan anıları mutlaka görsel-yazısal kaydedeceğim.

Hafıza bazen yetmiyor çünkü.

Funda AKOSMAN’ın röportaj ve fotoğraf ile bastırdığı kitaplarının nedenini anladım şimdi.



Son iki aydır ,Önceki Yargıtay Başsavcısı SABİH KANADOĞLU ,

Gazeteci-Yazar ORHAN KARAVELİ’yi ebediyete uğurlamıştık.

Bugünde aramızdan sevgili hocam,1990 yılında ‘Avukatlık Cübbemi’ giydiren önceki Ankara Barosu Başkanı,Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Av.Prof.Dr.Erzan ERZURUMLUOĞLU ayrıldı.Birlikte tek kare fotoğrafımı bulamadım;çok üzgünüm.

‘Alçakgönüllülüğün’en kuvvetli temsilcisi idi;

Uyuşma ve anlaşma idi düsturu her çatışmada.

Olmadığında,CUMHURİYET-CUMHURİYET KAZANIMLARI-ATATÜRK İLKELERİ ve HUKUK DEVLETİ idi yürüdüğü yol.

Öğrencilerinin sığındığı ‘ERZAN HOCALARI’idi.

Biz avukatların saygı ve sevgiyle andığı BAŞKANLARI.

Mesai arkadaşları için danışılacak liman...

...

Ne çok çalışma yaptık 2010-2018 arası Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü ve TBB Yasa İzleme Enstitüsünde.

...

1990 yılı Ocak ayında ERZAN HOCAM BANA CÜBBEMİ GİYDİREN BAŞKANIMDI.

Ankara-Ulus semtindeki minicik bir oda,bir kaç sandalye,bir daktilo,minik bir masa,ortada küçük bir halı idi Ankara Baro Başkanlığının Ulus Adliyesindeki yeri.

Odayı sevgili hocam tanzim ettirmişti.



Hepimiz büyüdük,salonlar büyüdü,eşyalar çoğaldı,teknoloji akıl almaz durumda.

Ama ben,HUKUK İÇİN -ADALET İÇİN o günleri ve sevgili Başkanım ERZAN ERZURUMLUOĞLU’nu özlemle anıyorum.



Ruhun şad,mekanın cennet olsun can hocam!

Nefes aldığım müddetçe öğrettiklerin aklımda,sevgili öğrencin Doç.Dr. Emel BADUR’da yanımda olacaktır.

Not: Ankara’da yaşayan dostları,sevenleri,öğrencileri,16 Mayıs salı günü-İkindi Namazını müteakip cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecektir.