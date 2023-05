Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Başta Canım Annem olmak üzere tüm Annelerimizin Anneler Gününü Canı Gönülden Kutluyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) Başkan Serhat Gönen ve ekibi tarafından organize edilen “SinemAnadolu Film Günleri” 3-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Disineder’i organizasyonu ve Rami Kütüphanesi’nin paydaşlığında gerçekleştirilen 2. SinemAnadolu Film Günleri 1.gün Atalay Taşdiken’in yönettiği “Hara” filminin gösterimiyle başladı. 2.Gün Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde ''Mavzer'' filminin yönetmeni Fatih Özcan ile , 3.gün Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde İffet Eren Danışman Boz'un yönettiği ''Turna Misali'' filminin Senaristi Eyüp Boz ve filmin oyuncularından Timur Ölkebaş ve Sercan Can ile, 4.gün Haluk Yalçınkaya'nın moderatörlüğünde ''Güvercin'' filminin yönetmeni Banu Sıvacı ile, 5.gün ise yine Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde ''Kaf Kaf'' filminin yönetmeni, yapımcısı ve senaristi Metin Dağ ile söyleşiler yapıldı. 2. SinemAnadolu Film Günleri kapsamında Film-San Vakfı Müdürü & Kültür Sanat Köşe Yazarı Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüklerinde; Oyuncu Hatice Aslan ile “Oyunculuk Kariyeri”, Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ile “Anadolu’da Oyuncu Olmak” ve yine Usta Oyuncu Ali Sürmeli ile Masterclass söyleşileri yapıldı. Etkinliklerin sonunda ise Rami Kütüphanesi Genel Müdürü Sayın Ali Çelik ve Serhat Gönen tarafından teşekkür plaketleri sunuldu.

SIRA SENDE OYUNUNUN PRÖMİYERİ YAPILDI...

MC2 Sanat tarafından hazırlanan Tamer Turan tarafından yazılıp yönetilen tek perdelik yaklaşık 65 dk süren ''Sıra Bende'' oyununun prömiyeri geçtiğimiz günlerde Kozzy Avm'de bulunan Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Sahnesinde yapıldı. Oyuncu kadrosu ise; Şebnem Schaefer, Bora Akçay, Melek Arduç ve Mustafa Zeren'den oluşuyor. Oyunun konusu ise İstanbul'da, bir binanın çatısında gecenin bir vaktinde tesadüfen karşılaşan dört insanı ve bu dört farklı yaşam dört faklı karakterin farklı bir planlarını anlatıyor.

3.ULUSLARARASI DİSTOPYA FİLM FESTİVALİ 1 HAZİRANDA...

3. Uluslararası Distopya Film Festivali, 1-4 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverleri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve BKM Mutfak'ın iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali, 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl festivalde "Onur Ödülü" oyuncu Zerrin Tekindor'a, "Yükselen Değer Ödülü"nün ise Avusturyalı Yönetmen Norbert Pfaffenbichler'e verilecek. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Reis Çelik'in üstlenirken "Jüri üyeleri oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Hatice Aslan, görüntü yönetmeni Barış Aygen ve sinema yazarı Fırat Sayıcı'dan oluşacak. Uluslararası Kısa Film ana jürisinde ise yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu Selin Yeninci, oyuncu Umut Karadağ, müzisyen Saki Çimen ve Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un yer alacak. Başkanlığını Hatice Aşkın'ın yaptığı, Koordinatör Caner Ural ile Teknik Koordinatör Murat Subay yönetimindeki festival kapsamında sinema seyircisiyle de buluşacak Uluslararası Uzun Metraj Filmler "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında yarışacak. Uluslararası Kısa Metraj Film yarışma bölümündeki filmler de "En İyi Film" ve "Jüri Özel Ödülü" için jüri karşısına çıkacak. Festivalde yüzlerce film arasından elenerek finale kalan uzun metraj filmler ise "Be Right Back", "Dry Ground Burning", "First Age", "Hayatımın Son 5 Günü", "Phi 1.618", "Plan 75" ve "Vesper" olarak belirlendi. "Agnus Dei", "Money Man", "Silent City", "Still Here" ve "Three Shadows" da finale kalan uluslararası kısa filmler arasında yer alıyor.

MEZARCI KAPALI GİŞE OYNADI...

Dionysos Tiyatro’nun tek perdelik oyununda hem yöneten hemde başrolde oynayan Oyuncu Erdem Topuz'un Mezarcı adlı tek kişilik gösterisi son bir aydır kapalı gişe oynuyor. Gazi Tuğrul Ertuğrul'un yazdığı yoğun ilgi gören tek perdelik Mezarcı Oyunu yaz sezonunda yurtiçi ve yurtdışı turneye hazırlanırken Oyuncu Erdem Topuz'da turne öncesi yurtdışı hazırlıkları için şimdiden oyunun İngilizce çevisini tamamladı. Turne öncesi pr çalışmalarınıda hızlandıran oyuncu çok heyecanlı olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde Nilüfer Bıyıklı'nın programına Oyuncu Atılay Uluışık ile birlikte katılan Erdem Topuz Türk Tiyatrosunun daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Mezarcı Oyunu; Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.

ZEKİ DEMİRKUBUZ’UN İLK SERGİSİ “HAYAT” MÜZE GAZHANE’DE AÇILDI...

Müze Gazhane’nin yeni etkinlik alanı L Binası, kapılarını Zeki Demirkubuz’un ilk kişisel sergisi “Hayat” ile açtı. Sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, Türk sinemasına yön veren usta yönetmenin 2009’dan bu yana çektiği 78 fotoğrafı sanatseverlerle buluştu. Tuhaf, İBB Miras ve İBB Kültür ortaklığıyla düzenlenen ve Zeki Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya, sanat yönetmenliğini ise Ebru Yılmaz üstleniyor. Bu özel projenin ortaya çıkış hikâyesini davetlilerle paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Zeki Demirkubuz ve Nurhak Kaya’nın açılış konuşmalarının ardından, davetliler sergiyi gezmek üzere L Binası’na geçti.

MODANIN KRALİÇESİ ARZU YETİŞ KOCATEPE' DEN ANLAMLI DEFİLE...

Uluslararası Moda Tasarımcısı Arzu Yetiş Kocatepe, Organizatör Ferhat Muğurtay yönetiminde geçen hafta Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen "Gelin Damat Fashion Day" organizasyonuna özel hazırladığı koleksiyonuyla katıldı. Depremde kaybettiklerimizi de anarak farkındalığa imza atılan defilede, Ünlü Sanatçı Gökçe Kırgız Taner podyuma çıktı. Kendisine başta Ece Gürsel ve Wilma Elles olmak üzere, Alona Kral, Gamze Balım, Damla Latin,Yağmur Ayaz, Elmas Yılmaz da eşlik etti. Defilenin Koreografisini Fatih Ömercikoğlu, Defilenin sunumunu ise Ece Pirim ve Burak Törün üstlendi.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...