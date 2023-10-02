HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

1 Ekim Pazar günü toprağa verilen Ersin Alok için, Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’de tören düzenlenerek, Şişli Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

Kültür ve fotoğraf dünyamızın önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen cenaze töreninde Ersin Alok, ailesinin ve sevenlerinin eşliğinde ebediyete uğurlandı. Gültekin Çizgen, Ali Öz, Merih Akoğul, Saygun Dura, Levent Yalınay, Selahattin Aygüler, Timurtaş Onan, Selim Seval, İlyas Göçmen, Cengiz Karlıova, Tanju Akleman, Nevzat Yıldıran, Aleksi Petridi, Gültekin Alkurt, Serhat Gökçaylar, Çerkes Karadağ gibi fotoğraf ustalarının katıldığı törende sanatçılar Ersin Alok’a son yolculuğunda eşlik etti.

Dağların efendisi, sualtı balık adamları kulübünün kurucusu, kaya üstü resimlerinin şifre çözücüsü, psikolog, yazar, kültür insanı, fotoğrafın ağabeyi değerli Ersin Alok yüksek enerjisi ve donanımı ile kendisine hayran bırakan zamansız bir kültür insanıydı.

Türk Fotoğrafı ve kültür dünyamızın başı sağ olsun.