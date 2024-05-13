Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Mirzoyan, Azerbaycan'la yürütülen barış anlaşması görüşmelerine değinerek Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleşen görüşmenin olumlu havada geçtiğini söyledi.

Mirzoyan, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınmasının ve sınır belirleme çalışmalarının, 1991 Almatı Bildirgesi temelinde sürdürülmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

Bakan Mirzoyan, söz konusu bildirge ilkelerinin Azerbaycan ile üzerinde görüşülen barış anlaşmasına dahil edilmesinin, uzun süredir devam eden bölgesel anlaşmazlığın sona erdirilmesini ve Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışın tesis edilmesini mümkün kılacağına inandığını kaydetti.

Barışın önemli bir bileşeninin de bölgedeki ulaştırma yollarının yeniden açılması olduğunu vurgulayan Mirzoyan, "Özellikle ilk aşamada Azerbaycan ile demiryolu bağlantısının yeniden kurulmasıyla ilgileniyoruz, elbette tüm altyapılar geçtiği ülkelerin egemenliği altında olacak, o ülkelerin yargı yetkisine göre işleyecek ve elbette düzenlemeler, karşılıklılık ve eşitlik prensiplerine uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ise onlarca yıl süren çatışma ve acıların ardından Ermenistan ve Azerbaycan halklarının gerçekten hak ettikleri barış, güvenlik ve refaha ulaşmasının zorunlu olduğunu ve bu konuda somut sonuçlar sağlayan tüm ulusal ve uluslararası girişimleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.