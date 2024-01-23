Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in, Maliye Bakanlığının "Facebook" sayfasındaki açıklamasına dayandırdığı habere göre, Erivan yönetimi, 2024 bütçesinde savunma alanına 557 milyar dram (yaklaşık 41 milyar 866 milyon lira) tahsis etti.

Bakanlık 2024 savunma bütçesinde, Ermenistan'ın 308 milyar dram olan 2020 savunma harcamalarına (yaklaşık 23 milyar 150 milyon lira) oranla yüzde 81 artış öngörüyor.

Açıklamada, Ermenistan'ın 2024 savunma bütçesinin, genel kamu harcamalarının yüzde 17'sinden fazlasına tekabül edeceği belirtildi.

Ermenistan, 2024 savunma bütçesinde 2023 harcamalarına (527 milyar dram, yaklaşık 39 milyar 611 milyon lira) oranla yüzde 6 artışa gitti.

- Orduya yeni üniforma

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ordu için tasarlanan yeni askeri üniformaların NATO standardının temel alınarak hazırlanacağını duyurdu.

Yerel basına konuşan Bakanlık yetkilileri, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'ın kasımda Ulusal Mecliste bu konuda açıklamada bulunduğunu hatırlatarak, Sovyet ve Rusya standardı üniformaların değiştirilmesi süreci kapsamında "bir dizi uluslararası ortaklarla" görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekti.

"Yeni askeri üniforma seçiminde NATO kriterlerini ve uluslararası tecrübeyi temel alıyoruz. ABD, Fransa, Yunanistan ve Çekya ordularında geçerli üniformaların örnekleri tarafımızca incelendi." ifadesini kullanan Bakanlık yetkilileri, üniformaların değiştirilmesi süreci tamamlandıktan sonra askeri kıyafetlerin satışının resmen yasaklanmasını öngören yasa tasarısının parlamentoya sunulacağını belirtti.

Ermenistan hükümeti 2023'te silahlı kuvvetler için yeni üniformaların tasarım ve kalitesine ilişkin önerileri toplamak amacıyla yerli şirketler için ihale açmıştı.

Ermenistan bütçesinde savunma alanına ayrılan pay

Ermenistan'ın savunma alanındaki harcamaları, genel devlet toplam harcamalarının 2020 ve 2021'de yüzde 16'sını, 2022'de yüzde 15'ini, 2023'te ise yüzde 20'sini oluşturmuştu.

Ermenistan 2020'de 308 milyar dram (yaklaşık 23 milyar 150 milyon TL), 2021'de 312 milyar dram (yaklaşık 23 milyar 451 milyon TL), 2022'de 347 milyar dram (yaklaşık 26 milyar 82 milyon TL) ve 2023'te ise 527 milyar dram (yaklaşık 39 milyar 611 milyon TL) savunma harcaması yapmıştı.