Haber: Mert Osman Erman

Kampanyası, elektronik cihazların, muhtemelen iki adet iPhone ve bir iPad'in Pazartesi gecesi ajanlar tarafından alındığını belirtti.

Arama ilk olarak New York Times tarafından bildirildi; soruşturmanın, kampanyanın yasadışı yabancı bağışlar almak için Türk hükümetiyle anlaşmış olup olmadığına odaklandığını belirtti.

63 yaşındaki Bay Adams, suçsuz olduğunu iddia ediyor.

Cuma günü, belediye başkanının kampanya organizasyonu için bir avukat olan Boyd Johnson, Bay Adams'ın bir etkinlikten sonra FBI tarafından yaklaşıldığını ve elektronik cihazları ajanlara teslim ettiğini söyledi.

"Belediye başkanına hiçbir suçlama yöneltilmedi ve soruşturma ile işbirliğini sürdürüyor," dedi. "Belediye başkanı, herhangi bir şey gizlemeye çalışmıyor."

Kendi açıklamasında Bay Adams, bir Demokrat ve eski bir polis kaptanı, şunları söyledi: "Eski bir yasa uygulayıcısı olarak, personelin yasaları takip etmesini ve her türlü soruşturmaya tamamen işbirliği yapmasını beklerim, ve ben tam olarak bunu yapmaya devam edeceğim."

"Saklayacak hiçbir şeyim yok," diye ekledi.

Soruşturma, Bay Adams'ın en üst kampanya bağışçısının evine yapılan bir baskının ardından geçen hafta bilinmeye başladı.

FBI, Brianna Suggs adlı, 25 yaşındaki bir lobicinin ve eski bir Adams yardımcısının Brooklyn'deki evini aradı. Ajanların, iki laptop, üç iPhone ve "Eric Adams" olarak etiketlenmiş bir klasör ele geçirdiği belirtiliyor.

Ajan ekipleri, New York'taki diğer evleri ve işletmeleri de aradı. Fakat Bay Adams'ın Pazartesi gecesi elektronik cihazlarının el konulması, soruşturmanın onu doğrudan içermesi açısından ilk defa görünüyor.

New York Times tarafından incelenen bir arama emri, savcıların Adams kampanyasının, Türkiye hükümeti veya Türkiye ile bağlantılı kişilerle kampanya finansı yasasını ihlal etmek için anlaşıp anlaşmadığını araştırdığını gösterdiği iddia ediliyor.

Ayrıca, araştırmacılar, Adams kampanyasının bağışlar karşılığında ülkeye veya bu kişilere herhangi bir fayda sağlayıp sağlamadığını öğrenmek istiyor.

Yabancı uyrukluların ABD seçim kampanyalarına katkıda bulunmaları yasaktır.

Meseleye vakıf olan kolluk kuvvetleri yetkililerine göre, FBI tarafından incelenen iddia edilen düzenek, yabancı kurumlardan gelen paraların Amerikan vatandaşlarının bağışı gibi maskelenmesine izin verecekti.