İzmir

Ataman, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Soyunma odasında, oyuncularıyla konuşmasını "Seneye OAKA'da görüşürüz." diye bitirdiği hatırlatılan Ataman, Pınar Karşıyaka'yı kutlayarak, yeşil-kırmızılı ekibin play-off'ta çok iyi mücadele ederek finale yükseldiğini söyledi. Ataman, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun ağır bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üçüncü maçı kazanıp, şampiyon olmak çok anlamlı. Play-off'larda yeniden takım olduğumuzu hatırladık, sakatlarımız iyileşti, play-off sürecinde bazı sakatlıklar yaşadık. Geri adım atmadık. Bu sezon Türkiye'de iki kupa oynandı, sezon başındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim müzemizde, sezon sonunda lig şampiyonluğu bizim müzemizde. Bunun için tabii ki gururluyum. Avrupa Ligi için üzgünüm. Hayalimiz vardı, tarihte hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yapmak için yola çıktık ama başaramadık. Play-off yapamadık, yapabilsek çok şeyler yapabilirdik oralarda, olmadı. Tabii ki benim için de kolay değil, bu kadar yıldan sonra. Ben bu kulüpte bir profesyonel gibi değil, amatör gibi gençlik yıllarından itibaren çalıştım. İleride tarih olarak Anadolu Efes efsanesi olarak adlandırılabilirsem, ne mutlu bana. Böyle bir değişim gerekiyordu. Buna ne ben tek başıma karar verdim, ne de kulüp karar verdi. Başkanımızla beraber karar verdik. Her iki taraf için de iyi olacağını düşünüyorum. Hayatta bazen bazı riskler, bazı değişimler almak gerekiyor. Hayatım boyunca hep meydan okumalara girdim. Bu da benim için yeni bir meydan okuma. Ülkemi Yunanistan'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Anadolu Efes basketboldaki benim yuvam, benim kulübüm. Onlara önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum."

Beş yıl boyunca büyük bir hikaye yazdıklarını bildiren Ataman, "Belgeselci arkadaşlar da burada. Sezona Avrupa Ligi'ndeki 3. şampiyonluğu çekmek için başladılar, olmadı. Orası bir dramayla bitti, başaramadık. İlk kez Anadolu Efes'te başarısız bir Avrupa Ligi dönemi geçirdik. Hayat bu. 'Anadolu Efes'te her şey bitti, Ergin Ataman zaten gidiyor, bu takımı sezonu tamamlamaz, bırakır.' dendiği anda üstelik 42 sayılık Fenerbahçe Beko mağlubiyetinden sonra dirildik, karakterimizi hatırladık." dedi.

Ataman, 5 yıllık Anadolu Efes macerasında kaç kupa kazandığını hatırlatamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Vicdanen rahatım, huzurluyum. Benim için kolay değil, bir meydan okuma. Bu Sarp (oğlu) için zor olacak. Sarp, bizle beraber yaşadı bu süreci, o çok koyu Anadolu Efes hayranı, Anadolu Efes taraftarı. Bu ayrılığa en çok o üzülüyor. Bu meslekte, bu işte, bunlar var. Gideriz, belki bir gün tekrar geliriz, belki oradan bir kupayla döneriz, belki oradan başka bir yere gideriz ama Türk Milli Takımı ile de yeni bir misyonumuz var, olimpiyat elemeleri var. Onun için daha buradayım, ben gidiyorum tek başıma, Sarp beni burada temsil etmeye devam edecek."

AA