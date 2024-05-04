Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özhan Pulat ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Fatih Kavlak getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın yeni sportif direktörünün Fatih Kavlak olduğu belirtilerek, "Daha önce kulübümüzde teknik direktörlük ve sportif direktörlük yapan Fatih Kavlak kulübümüzün yeni sportif direktörü olmuştur. Fatih Kavlak'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.