Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okta, "Takımımız çok iyi oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Golün son dakikada gelmesi heyecanımızı arttırdı." dedi.

Müsabakanın güzel geçtiğini aktaran Okta, "Özellikle ilk 30 dakika planladığımız gibi oynanan bir oyundu. Son 15 dakikada tempomuz yavaşladı. İkinci yarının ilk 10 dakikasında kötü başladık ama sonra toparladık. Çok fazla gol pozisyonu vermedik, 2 duran toptan basit goller yedik. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Kupa maçı öncesi bize ve kendilerine moral kazandırdılar." diye konuştu.