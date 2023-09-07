HABER: DİNÇER KARACALAR

Oyuncu bu oyuna İstanbul'da bulunan mezarlıklarda mezarcılarla gününün 7-8 saatini bilirkte geçirerek çalışıp bu oyunu çıkardığını ve oyunu ilk okuduğu an, ölüm ile yaşam arasında kurulan köprülerin çizgilerini hissettiğini ve bunun kendi evreni ile arasında gerilmiş bir ip gibi titreşen bir şey olduğunu vurguluyor.

Oyuncu Erdem Topuz; ''Sokakta beni görenler ve tanıyanlar Aaaa Mezarcı adam diyorlar ve nasılda tanıyorlar şaşırıyorum. Bir yandan tüylerim diken diken oluyor beni mezarcı sandılar diye diğer bir yandanda mutlu oluyorum. Oyun ve oyunculuğumun başarısını elde etmiş olarak görüyorum kendimi'' diyor.

Mezarcı Oyunu; Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.



