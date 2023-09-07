HABER: DİNÇER KARACALAR

-Yıllar sonra Türkiye sahnelerine geri dönen Gökhan özen neden yıllarca Amerika'da yaşadı. Bu açıklamalar sadece 50 fifty'de...

-Büyük usta Erol evgin sürpriz projesini ilk kez ve sadece 50 fifty’e açıkladı...

-Murat Boz'un yeni işi ne? Hadise ve Murat Boz'un izmir Menemen konserinden çok özel görüntüler

-Gülben Ergen ile İbrahim Tatlıses'in İzmir buluşmasında neler yaşandı

-Yeni şarkısı ile yeni bir heyecan yaşayan popçu Gizem 50 fifty'nin stüdyo konuğu...

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