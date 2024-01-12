Açıklanan isimler arasında ABD eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew, David Copperfield, Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson da yer alıyor.
ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, söz konusu isimler kamuoyuna açıklandı.
ABD medyasına göre mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak geçiyor.
Mahkeme kayıtlarına göre Epstein tarafından cinsel istismara uğrayan Johanna Sjoberg, bir ifadesinde, şarkıcı Michael Jackson'ı Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesinde gördüğünü ve aynı ortamda ünlü sihirbaz David Copperfield ile de tanıştığını söyledi.
Mahkeme belgelerinde ismi geçenler arasında ABD eski Başkanı Donald Trump da var. Ancak Sjoberg ifadeside Donad Trump'a masaj yapmadığını söyledi.
Trump'a, Epstein davasında herhangi bir suçlamada yöneltilmiyor.
İsimler açıklandı!
Sosyal medyada söz konusu listedeki isimlerin, "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğunu iddia eden paylaşımlar yapılıyor.
Ancak listede isimleri bulunanların büyük bir çoğunluğu ile ilgili herhangi bir soruşturma yok.
Listede yer alan bazı isimler:
- Ghislaine Maxwell
- Virginia Lee Roberts Giuffre
- Kathy Alexander
- Miles Alexander
- James Michael Austrich
- Philip Barden
- Cate Blanchett
- David Boies
- Laura Boothe
- Evelyn Boulet
- Rebecca Boylan
- Joshua Bunner
- Naomi Campbell
- Carolyn Casey
- Paul Cassell
- Sharon Churcher
- Bill Clinton
- David Copperfield
- Alexandra Cousteau
- Cameron Diaz
- Leonardo DiCaprio
- Alan Dershowitz
- Dr. Mona Devanesan
- Bradley Edwards
- Amanda Ellison
- Cimberly Espinosa
- Annie Farmer
- Marie Farmer
- Alexandra Fekkai
- Crystal Figueroa
- Anthony Figueroa
- Louis Freeh
- Eric Gany
- Meg Garvin
- Sheridan Gibson-Butte
- Robert Giuffre
- Al Gore
- Ross Gow
- Fred Graff
- Philip Guderyon
- Shannon Harrison
- Stephen Hawking
- Victoria Hazel
- Brittany Henderson
- Brett Jaffe
- Michael Jackson
- Carol Roberts Kess
- Dr. Karen Kutikoff
- Peter Listerman
- George Lucas
- Tony Lyons
- Bob Meister
- Jamie A. Melanson
- Lynn Miller
- Marvin Minsky
- David Mullen
- Joe Pagano
- Mary Paluga
- J. Stanley Pottinger
- Joseph Recarey
- Michael Reiter
- Jason Richards
- Bill Richardson
- Sky Roberts
- Scott Rothstein
- Forest Sawyer
- Doug Schoetlle
- Kevin Spacey
- Cecilia Stein
- Mark Tafoya
- Brent Tindall
- Kevin Thompson
- Donald Trump
- Ed Tuttle
- Emma Vaghan
- Kimberly Vaughan-Edwards
- Cresenda Valdes
- Anthony Valladares
- Maritza Vazquez
- Vicky Ward
- Jarred Weisfeld
- Courtney Wild
- Bruce Willis
- Daniel Wilson
- Prens Andrew
Açıklanan liste ne anlama geliyor?
Mahkemenin, üzerindeki gizlilik kararını kaldırdığı belgeler, Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre tarafından 2015 yılında Ghislaine Maxwell aleyhine açılan davanın bir parçası.
Giuffre, Epstein'ın Florida, New York, Virgin Adaları ve New Mexico'daki evlerinde kendilerini istismar ettiğini söyleyerek dava açan onlarca kadından biri.
Giuffre, Epstein tarafından İngiltere Prensi Andrew gibi, çevresindeki ünlü erkeklerle seks yapmaya zorlandığını iddia ediyor.
Giuffre'nin Maxwell'e karşı açtığı dava 2017 yılında sonuçlandı ancak Miami Herald gazetesi, başlangıçta mühürlü olan belgelere erişmek için mahkemeye gitti.
Yaklaşık 2 bin sayfa üzerindeki gizlilik 2019 yılında mahkeme tarafından kaldırıldı.
Epstein davası sırasında isimleri gündeme gelen ancak suçlarına ortak olmayan diğer kişilerin mahremiyet haklarına ilişkin endişeler nedeniyle bu isimler üzerindeki gizlilik kararı tutulmuştu.
Jeffrey Epstein davası nedir?
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.