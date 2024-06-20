ICMPD Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği, ICMPD tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamında Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, animasyon alanına ilgi duyan gençler için yeni fırsatların kapılarını aralayacak.

ENHANCER Animasyon Hackathonu, animasyon dünyasına ilgi duyan 100 katılımcıyı bir araya getirerek, içerik oluşturulmasında yaratıcılığı ve yeniliği teşvik etmeyi, animasyon endüstrisi içinde bağlantıları geliştirmeyi amaçlıyor.

Etkinlikte, katılımcılar, düzenlenecek panelde sektörün önde gelen isimlerini dinleme fırsatı bulacak.

En az 40 saat mentörlük desteği sunulacak organizasyonda 3 farklı kategoride takımlar halinde jüri karşısına çıkacak katılımcılar, animasyon pozlama prensipleri, teknik zamanlama ve fikir-senaryo alanlarında toplam 15 bin avro değerinde hediye çeki kazanabilecek.