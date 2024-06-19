Paris'te düzenlenen savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Eurosatory Fuarı'na katılan Türkiye'nin en büyük ateşli silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, saha bildirimleriyle sürekli geliştirilen milli piyade tüfeklerini ve tabancalarını tanıttı.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Özyılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarsılmaz'ın bugün 150 yıla yaklaşan geçmişiyle beş nesildir aynı aile tarafından yönetilen bir savunma sanayi şirketi olduğunu aktaran Özyılmaz, "Son 20 yılda ülkemizin gelişen savunma sanayi sektörüyle beraber Sarsılmaz da grup şirketleriyle beraber büyümeye devam ediyor. Bunların içerisinde ana şirketimiz Sarsılmaz'la beraber Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ortaklığımız TR Mekatronik." diye konuştu.

Özyılmaz, irili ufaklı diğer şirketleriyle savunma sanayii sektörüne hizmet ettiklerini, Sarsılmaz'ın bir ordunun ihtiyacı olan hafif silahlardan başlayıp orta kalibre silahlara kadar ve bunların mühimmatlarını, uzaktan kumandalı kontrol sistemlerini üreten bir şirket olduğunu söyledi.

"(Sarsılmaz) Bir ordunun ihtiyacı olacak hafif silah ve orta kalibredeki bütün alt sistemleri ve üst sistemleri üretebiliyor. Tek kullanıcıdan tek üreticiden kullanıcıya sunabiliyor." diyen Özyılmaz, Paris'teki fuarda bütün hafif silahlarının görülebileceğini belirtti.

Özyılmaz, şöyle devam etti:

"SAR9 ailesi Türkiye'mizin özgün tabanca geliştirme projesinin kazanan tabancası, gururla üretiyoruz. Aynı zamanda SAR56 var piyade tüfeklerimiz. SAR109'larımız, makineli tabancalarımız, SAR15'lerimiz. Kaleşnikof tipi piyade tüfeklerimiz ve aynı zamanda orta kalibrede 7/62, 12.7 makineli tüfeklerimiz. Bu makineli tüfeklerin tamamı ordumuzun onayıyla, kalifikasyonuyla önce ordumuza sonra ihracata sunulmaktadır, dolayısıyla burada gördüğünüz ürünlerin tamamı önce kendi ordusuna, sonrasında da dünyadaki müşterilere hizmet eden ürünlerdir. Ülkemiz dışında, 82 ülkeye ihracat yapıyoruz. Burada da ülkemizin ordusuna, kolluk kuvvetlerine bu ürünleri vermiş olmanın özgüveniyle, gururuyla bunu yapıyor aynı zamanda ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bunu da ülkemizin ordusuna ve kolluk kuvvetlerine bu ürünleri sağlamanın güveni ve gururuyla yapıyor, ülkemize döviz kazandırıyoruz. Zamanında ithal ettiğimiz tüm ürünleri Türkiye'de üreterek yerlileşme oranını artırıyor ve dövizin yurt dışına çıkmasını da engelliyoruz."

Gelecekteki yatırımlara ilişkin konuşan Özyılmaz, sektördeki zayıf noktaları iyi gözlemlediklerini, daha fazla güçlenmek için sektörün ihtiyacı olan bu zayıf noktalara yatırım yaptıklarını söyledi.

Özyılmaz, geçen aylarda uzaktan kumandalı silah sistemleri için platform üreticisi Best Grubu da bünyelerine kattıklarını, grubun ürünleriyle Sarsılmaz ürünlerini son kullanıcıya toplamda birleşik olarak sunacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu bize yeni kapılar açıyor, platformda daha büyük kalibrelerde yeni ürünler tasarlayabilme imkanı sunuyor çünkü aynı zamanda TR Mekatronik gibi 20 mm, 25 mm ve planlamasında daha büyük kalibreleri üretecek bir şirketimiz daha var. Bu üç kombinasyon, hem kullanıcı için hem ülkemiz için inşallah çok güzel ürünler üretecek. Bunu hep beraber göreceğiz."