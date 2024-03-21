Haber: Funda Akosman

Ünlü davetli isimler sahneye çıkarak hep birlikte fasıl yaptılar. Yılmaz Morgül mini konser verirken, gecenin en çok ilgi gören davetlisi ise Wilma Elles'in altı aylık kızı Tiara Manolya oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram iftar yemeğinde "Engelli Bireyler" için vakıfa otuz dört bin lira bağışta bulundu.

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl "Engelli Bireyler" yararına düzenlenen iftar yemeği bu yılda oldukça renkli geçti. Pek çok ünlü ismin ve vakfa destek veren davetlilerin yenı sıra engelli davetlilerin de katıldığı iftar yemeği Kavacık'ta bulunan Doğal Dükkan restaurant & Cafe ev sahipliğinde yapıldı. Tayyar Işıksaçan'nın sunuculuğunu yaptığı gecede Engelsiz Fasıl Grubu müzikleri eşliğindeki iftara Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Yılmaz Morgül, Wilma Elles ve altı aylık kızı Tiara Manolya, Atilla Yelken, Ferman Toprak Tuğba Özay, Engin Koç, Yusuf Azuz, Sevilay Öztürk, Haluk Özenç eşi Betül Özenç, spor yorumcusu Alp Pehlivan ile Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat katlıdılar. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan ile vakıf başkan yardımcısı Av.Edip Önder, vakıf yönetim kurulu üyeleri İstanbul Anadolu Adliyesi Ceza ve İnfaz Hakimi Seval Karataş, Arif Işık ve Şeniz Ulusoy ile vakıf şeref üyesi Menekşe Kankavi davetliler ile yakından ilgilendiler.

İftar yemeğinde Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından vakıf çalışmalarına destek veren ve önemli katkılarda bulunan vakıf şeref üyesi ve gönüllüsü ünlü sanatçı Yılmaz Morgül'e teşekkür plaketi, Doğal Dükkan Restaurant & Cafe sahibi Şevket Alaaddinoğlu'na teşekkür plaketli verildi.

Ampute Milli Futbol Takımı ödülünü aldı...

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen "14.Yılın En İyileri Ödül Töreni"nde elde ettikleri başarılardan dolayı Vakıf Özel Ödülü'ne layık görülen Ampute Milli Futbol Takımı törene kampta oldukları için katılamamış ve ödüllerini almamışlardı. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları takım halinde iftar yemeğine katılarak Vakıf Özel Ödülü'nü vakıf yönetim kurulu üyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi Ceza ve İnfaz Hakimi Seval Karataş'ın elinden aldılar. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları aldıkları ödülü "Engelli Bireyler" adına aldıklarını söylediler.

AK Parti İstanbul Milletvekilinden bağış

İftar yemeğine katılanlar arasında bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili ve engelli Serkan Bayram'da yemekte bir konuşma yaparak mecliste engellilerin sesi olmaya ve Engelliler Bakanlığı kurulması için mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, Engelsiz Yaşam Vakfı'na engelli bireyler için otuz dört bin lira bağışta bulundu. Bu bağışın ardından iftar yemeğine katılan Tuğba Özay, Sevilay Öztürk ve İrfan Transfer beşer bin lira nakit bağışta bulundular. Ayrıca Engelsiz Yaşam Vakfı şeref üyesi iş insanı Menekşe Kankavi otuz adet, vakıf yönetim kurulu üyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi Ceza ve İnfaz Hakimi Seval Karataş yirmi adet ramazan kolisini "Engelli Bireylere" dağıtılmak üzere vakfa bağışladılar.

Wilma Elles altı aylık kızı Tiara Manolya ile geldi. Tuğba Özay "En kısa zamanda sende bebek sahibi olmak istiyorum"

Altı ay önce üçüncü bebeği Tiara Manolya'yı dünyaya getiren oyuncu Wilma Elles'de iftar yemeğine katılan isimler arasındaydı. Kızı Tiara Manolya gecenin adeta yıldızı olurken kucaktan kucağa dolaşarak sevildi. Tuğba Özay Tiara Manolya bebeği kucağına alarak dakikalarca ilgilendi ve "En kısa zamanda bende çocuk sahibi olmak istiyorum" dedi. İftar yemeğinde ünlüler fasıl grubu içinde şarkı söyleyen Wilma Elles'in kızı mikrofonlara ilgi gösterince Yılmaz Morgül "Wilmacım bu kız şarkıcı olacak, bak şimdiden mikrofonlara ve müziğe ne kadar ilgi gösteriyor" dedi. Yılmaz Morgül Tiara Manolya'yı kucağına alarak ona ithafen Zeki Müren'nin "Benim Güzel Manolyam" şarkısını söyledi.

İftara ev sahipliği yapan Şevket Alaaddinoğlu "Doğal Dükkan"ı anlattı...

Bu hikâye canla başla çalışan çiftçimizin hikayesi... Türkülere konu olan sırtında taşıdığı sepetlerle tanınan Karadenizli kadınlarımızın hikayesi… Toprağımızın, insanımızın yani BİZİM hikayemizden bahsedeceğim sizlere. Ata tohumlarımızdan üretilip soframıza gelen organik besinlerin Karadeniz’in bereketli yaylalarında büyüyüp serpilen çayın, taze fındığın, peynirin, balın en saf halinin, mis gibi kokan tereyağının, yaban hayatın içinde yetişen binbir şifa kaynağı olan bitkilerimizin soframıza teşrifinin hikayesini anlatacağım.

Peki Nedir Bu Doğal Dükkan?

‘’Sağlığımızı önemsiyoruz ve insanımıza değer veriyoruz’’ misyonuyla başladığımız bu yolda, doğal zenginlik kaynağı olan ürünlerimizin, çiftçimiz ile el ele verip üretim ve tüketim zinciri oluşturduğumuz bir fayda organizasyonudur Doğal Dükkan. Çiftçilerimiz ile ürünlerimizi en doğal şekilde ürettiğimiz, en iyilerini seçip, toplayıp kendi tesislerimizde son derece hijyenik bir şekilde ambalajlayıp satışa hazır hale getirdiğimiz, hem yöre insanımızı kalkındırmak hem de yaşadığımız gıda terörü çağında, lezzeti toprağından gelen, Karadeniz kokan, içinde bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan barından, katkısız, koruyucusuz yiyeceklerimize ulaşmanızı sağladığımız, adeta bir köprü görevi gördüğümüz, her cebe uygun fiyatlandırma politikası ile kendi tesislerimizde birebir deneyimleyeceğiniz lezzetlere bir de kolay erişim olanağı sağlamak adına dijital tarımdan faydalandığımız, fayda projesidir.