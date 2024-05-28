Bebeklik döneminde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yüzde 90 bedensel engelli kalan 22 yaşındaki Altun, küçük yaşlardan itibaren bilgisayar programlarına, sinema ve sanatsal etkinliklere ilgi duydu.

İki yıl önce HKÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü burslu kazanarak lisans eğitimine başlayan Altun, fiziksel engeli nedeniyle çok sevdiği sinema ve sanatsal eser üretiminde görev alamayınca yapay zeka teknolojisinden yararlanmak için çalışmaya başladı.

Yalnızca sağ elinin baş ve işaret parmağını kullanabilen ve sesli komutlarla bilgisayarda işlem yapabilen Altun, fikirlerini yapay zeka desteğiyle sinematik ve estetik açıdan etkileyici görsellere yansıtıyor.

Günün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiren Altun'un hazırladığı içerikler, katıldığı ulusal ve uluslararası sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Altun, sinema aracılığıyla hayal dünyasını diğer insanlara aktarmayı amaçladığını söyledi.

Yapay zeka desteğiyle kısa filmler, film kesitleri, dijital resimler ürettiğini anlatan Altun, "Yapay zeka hayal gücümü ortaya çıkarabilecek bir araç. Yapay zekanın yardımıyla hayal gücümdeki görselleri üretebileceğim alan olan sinemayı seçtim. Yapay zekayla hayal ettiğim her şeyi düşük bütçeyle yapabiliyorum." dedi.

"Yapay zeka engelliler için de mucizevi bir şey"

Altun, yapay zekayla ilgili çeşitli eğitimler aldığını ve son yıllarda kendisini bu yönde geliştirdiğini dile getirerek, yapay zekanın engellilere birçok faydası dokunabileceğine işaret etti.

"Yapay zeka engelliler içinde mucizevi bir şey." diyen Altun, şunları kaydetti:

"Engelliler kendilerini normal insanlardan ayrı tuttuğu için çekiniyor ve kendilerini gösteremiyor. Engelliler evlerinde yapay zekayla üretecekleri içerikleri sosyal medyalarında paylaşabilecek ve bu da kendi ortamlarından kaçış olabilecek. Yapay zekayla ürettiğim görsellerde bilim kurgu, animasyon ve fantastik konuları işliyorum. Gelecekte bütün engelli insanların umudu olmaya çalışıyorum. Bir engellinin neleri başarabileceğini göstermek için azmediyorum. Bilim kurgu ve fantastik film yönetmeni olmak istiyorum."

Eserleri Hollanda'da sergilendi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Batu Duru da yapay zeka teknolojisinin tasarımda kullanılması açısından Mert Can'ın örnek oluşturduğunu belirtti.

Mert Can'ın eğitimlerle sinema bilgisinin arttığına işaret eden Duru, "Mert Can'ın sinema bilgisi geliştikçe yerelden beslenerek kendince yorumlamaya başladı. Ayrıntılı şekilde sembollerle gömdüğü anlatıları yabancıların da ilgisini çekti. Aldığı bilgileri sanat eserine dönüştürme ve derinleştirme gücü de hızlandı." ifadesini kullandı.

Duru, Mert Can ve eserlerinin alanında öncü Hollanda'nın Lahey kentindeki Amsterdam The Grey Art Space Galerisi'ndeki "Kökler ve Toprak" adlı sergide ve Amsterdam'daki Foam Fotoğraf Müzesi'nin yıllık bülteninde yer aldığını sözlerine ekledi.