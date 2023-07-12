MANİSA- Türkiye'nin öncü ve lider özel sektör elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun altyapısını ve donanımını modernize etmek için iş birliğine imza attı. Bu iş birliği sayesinde laboratuvar, atölye ve dersliklerin yeni teknoloji ve gereksinimlere uygun bir şekilde güncellenmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim ve kapasite geliştirme alanında çalışmaların da yapılması hedefleniyor. Akademik personel ve öğrencilerin yetenek ve bilgilerini artırmak adına çeşitli eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenerek, yenilenebilir enerji teknolojileri, İngilizce dil becerileri ve sosyal beceriler eğitimi gibi konuları kapsayan çeşitli eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında ödüllendirme programı sayesinde başarıların da teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yeni iş birlikleri için fırsat

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun dönüşümü kapsamında, sektör paydaşları, üreticiler, YÖK ve diğer ilgili kuruluşlar arasında da yakın ilişkiler kurulması ve yeni iş birliklerinin yaratılması hedefleniyor.

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale; “Eğitim konusu Enerjisa Üretim olarak kritik olarak değerlendirdiğimiz başlıklar arasında yer alıyor. Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimize destek vermek bizim için oldukça önemli. YEKA 2 kapsamında 2026 sonuna kadar hayata geçireceğimiz 1.000 MW rüzgar santrali yatırımlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda Meslek Yüksekokulları hem şirketimiz hem de sektörümüz için önemli bir fırsat. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yaptığımız iş birliği ile sektördeki gelişime ve insan kaynağının gelişimine katkıda bulunmaya odaklanıyoruz. Enerjisa Üretim olarak, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Proje ile kız öğrencilerin sayısını artırmayı ve tüm öğrencilere eşit fırsatlar sağlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliği için çok heyecanlı ve umutluyuz, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz’’ dedi.

HABER: EMİR YÜCEL