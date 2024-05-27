Antara News'a konuşan Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nın doğusundaki İbu Yanardağı'nda patlama meydana geldiğini belirtti.

Wafid, patlama sırasında yanardağının püskürttüğü volkanik külün, çevre köylere ulaştığını kaydetti.

Bölge sakinlerini yanardağa 4 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyaran Wafid, açık havada bulunan kişilere kül bulutlarından korunmak için maske ve gözlük takmalarını tavsiye etti.

Wafid, 2024'ün başından beri yaklaşık 95 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyde olduğunu ifade etti.

Yanardağ, 13 Mayıs'ta da patlamıştı

Ibu Yanardağı'nın 13 Mayıs'ta patlaması sonucu çevrede kül bulutları oluşmuştu.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağın patlama sırasında püskürttüğü volkanik küllerin, zirveden yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve patlamanın 5 dakika 6 saniye sürdüğünü kaydetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.