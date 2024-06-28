Endonezya Göç İdaresi Genel Müdürü Silmy Karim, aralarında Tayvanlı, Çin ve Malezya vatandaşlarının bulunduğu 103 kişinin baskınla Bali'de gözaltına alındığını duyurdu.

Karim, Bali'nin Kukuh kasabasındaki baskında 12'si kadın 103 yabancı uyruklu kişinin "siber suç işledikleri", "vizeleri ve ikamet izinlerini kötüye kullandıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade ederek şüphelilere ait bilgisayar ve telefonlara el konulduğunu aktardı.

Şüphelilerin uluslararası suç örgütleriyle bağlantılarına ve siber suç işleyip işlemediklerine dair soruşturmanın sürdüğünü belirten Karim, Bali'deki yabancıların yasalara uygun şekilde Ada'da bulunduklarından emin olmak için bir operasyonun daha düzenleneceğini kaydetti.