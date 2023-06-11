Günaydın iyi hafta sonları dostlarım!

Bugün 11 haziran.

Ankara-Elmadağ silah fabrikasında patlama oldu; 5 işçimiz şehit. Ruhları şad olsun.

Adana ve Kuşadası’nda 4 büyüklüklerinde iki deprem oldu; Rabbim VATANIMI korusun.

11 Haziran Cumhuriyet tarih sahnesine bakınca; bağımsız ve milli para-ekonomi politikaları için TC.Merkez Bankası’nın kurulduğunu hatırlatmak gerek.

155 sene önce ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında olan, merhametleriyle tüm ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan, mazlum coğrafyaların yol arkadaşı olan Türk Kızılayı kuruldu.Nice yaşlara... (Tabii çadır satılmadan!)

Cumhuriyetin 100.yılında Atatürk ve devrimleri gerçekleştirenlerin ruhları şad olsun tekrar.

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Bu hafta yine yoğundu.

Yoğunluk ve çalışma tempomun yüksekliği hafta sonuna da yansıdı.

Lakin EMŞAV AİLEMİN yanında her daim huzurlu-mutluyum; rahatım.

Çünkü EVİMDEYİM.

Biz çok büyük bir aileyiz yazılara sığmayacak.

ŞEHİT-GAZİ ve ONLARIN KUTSAL EMANETLERİ; VATAN-BAYRAK ve üzerinde-gölgesinde nefes aldığımız toprak toplanma nedenimiz.

Değerler söz konusu olunca GERİDE HERŞEY.

BİZ MANEVİYAT ile nefes alırız çünkü.

0 yüzden 50 temsilciliğimiz,il-ilçe başkanlıklarımız, bölge koordinatörleri-bölge başkanlarımız ile EMŞAV ailemizin kıymetli Başkanı Sn. Abdurrahman YILMAZ başkanlığında yine toplandık; hasbıhal eyliyoruz.

Antalya ilimizde EMŞAV ANTALYA İL BAŞKANLIK BİNAMIZIN açılışı burada toplanma nedenimiz.

Dışarısı sıcak; BİZLER zaten sabahtan-akşama toplantı salonundayız. Bu güzel ortamda EMŞAV’IN doğru-güzel işler yapmaya devam etmesi; büyümesi için çalışıyoruz. KONU KUTSALLARIMIZ-GAZİ/ŞEHİTLERİMİZ olunca zaman yetmiyor.

Ev sahipliğini muhteşem yürüten,gönlünü manevi değerler ile dolduran ANTALYA EMŞAV BAŞKANI FATIH SERİK beye yürekten teşekkürler EMŞAV AİLEM adına.

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Toplantı sonuçlarını ayrıntılı yazacağım elbette.

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Yakında DİYARBAKIR EMŞAV BAŞKANLIĞININ DA AÇILIŞININ YAPILACAĞINI DUYURAYIM BU ARADA.

CUMHURİYETİMİZİN 100.yılında EMŞAV MERKEZI çok büyük etkinlikler gerçekleştirecek elbette...

Ve elbette GENEL MERKEZE BAĞLI TÜM BAŞKANLIKLARDA EŞGÜDÜMLÜ AYNI TARZ ETKİNLİKLERİ YAPACAKLARINA söz verdiler...

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Bu arada ANAYASAMIZIN 10. Maddesi bağlamında-pozitif ayrımcılık yaparak Mardin Emşav Başkanı kahraman-cesur yürek Hatice Hanımı göremediğime üzüldüm. (Taziyesi varmış-başı sağ olsun.)

Ve yine İstanbul Emşav Başkanı sevgili meslektaşım Av.Neslihan Vona’yı da hatırlatmam gerek.İSTANBUL EMŞAV nerede ise her ay ŞEHİT-GAZİ etkinliği düzenliyor çünkü.

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TÜM EMŞAV AİLEME HAYIRLI-UĞURLU OLSUN BU GÜZEL-VERİMLİ TOPLANTILAR.

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Ve UNUTMAYALIM Kİ EN ÇOK ÇALIŞAN BAŞKANLARDIR.

Bu nedenle öncelikle Abdurrahman Başkan nezdinde tüm Başkanları yürekten tebrik ederim.

Av.Tülay Bekar