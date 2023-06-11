GÜZEL İNSANLAR DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR;

Merhaba dostlarım!

Yazamıyorum,gergin ve yorgunum.

Zor günler hep birlikte geçirdiğimiz, geçireceğimiz...

Rabbim TÜRKİYE’ME ve TÜRK MİLLETİME yardımcı olsun.

BOŞ KONUŞMAYI; KONUŞANLARI SEVMEM; DİNLEMEMDE!

KONUŞMADAN YAPMAK; KARAR VERİP UYGULAMAK GEREK!

ELBETTE Kİ AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ!

Boş boş konuşan o kadar birey var ki her yanda. İŞ YAPANLARI TAKDİR GEREK...

Her zaman derim:

“Attığınız taş kurbağayı ürkütsün”.

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BİZ ATTIKLARI SEVGİ TAŞLARI İLE DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEYİ-İYİLEŞTİRMEYİ HEDEFLEYENLER İLE ÇALIŞMAYI ŞİAR EDİNDİK.

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Hafta içinde haberlerde bir altyazı vardı; CANIM YANDI; CANLAR YANDI.

Bizim ülkemizde o kadar çok şehidimiz var;gazimiz var ki; Terör Operasyonlarına “ŞEHİT” isimlerini veriyorlar.

Alt yazı şöyleydi:

“ŞEHİT JANDARMA YÜZBAŞI DOĞAN SEVİNÇ OPERASYONUNDA, JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ AYDIN CEYLAN ŞEHİT OLDU...”

Sözlerin bittiği nokta değil mi?

Siirt kırsalında yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum bende.



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YÜREĞİ İLE ŞEHİT VE GAZİ KUTSALINA SAHİP ÇIKAN ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI SN. AV. Mansur YAVAŞ’a, EMŞAV HUKUK İŞLERİ olarak teşekkürlerimi borç biliyorum. Keşke herkes Mansur Başkan kadar duyarlı olsa bu konuda.



Elbette ki EMŞAV GENEL BAŞKANI SN. ABDURRAHMAN YILMAZ’IN ÇABALARI ve BAŞARILARINI yürekten tebrik gerek çalışmalarında.



NİYE Mİ BU AÇIKLAMA?

Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile ortak hizmet Projesi imzaladık o yüzden.

Protokol kapsamında, ”Hacıbayram Mahallesi Ahiler Sokakta bulunan 300 metrekarelik kapalı alan”, 20 yıl süreyle vakfımıza tahsis edildi. Biz EMŞAV vakfı olarak, şehit yakınları ve gazi çocuklarının kültürel-sosyal-eğitsel-öğretsel, eğitim ve kurs gibi faaliyetlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.

ŞEHİT YAKINLARI-GAZİLERİMİZ ve GAZİ YAKINLARIMIZ ile kucaklaşmalarımızın bir kısmını burada gerçekleştireceğiz.



Kültürel, sosyal, eğitsel toplantılarımıza merkez yapacağız burayı.

EMŞAVIN SEVGİ OCAĞI-SEVGİ İLE SORUN ÇÖZME MERKEZİ OLACAK BURASI. Ayrıca bir çok faaliyetimizi de burada gerçekleştireceğiz.



Elbetteki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir çok konuda ortak projelere imza atmaya devam edeceğiz.Bize her konuda destek olacaklarını biliyorum.

ÇALIŞKAN BAŞKANIMIZI UNUTMAK OLMAZ! Bu nedenle Sn. Başkan Abdurrahman Yılmaz ve EMŞAV ailesinin bir bireyi olarak Sn. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim.



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Başka teşekkürlerimde var.

Sn. Mansur Yavaş’ın Şehit-Gazi kutsalları ile ilgili Danışmanı Sn.Ömer Faruk sanal’a en baştan itibaren süreçte yanımızda olduğu için.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sn. Hacı Ali Bozkurt’a destekleri için.

Ve Protokol imzalanırken yanımızda olan ABB Emlak ve İstimlak İşleri Daire Başkanı Sn.Ferruh Murat Benzer’e teşekkür ederim.

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GÜZEL İNSANLAR DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR;

GÜZEL İŞLER GELECEĞİ GÜZELLEŞTİRİR.