Emre Gençoğlu'nun Vizyonu

1. Kentsel Dönüşüm:

İzmir'in Narlıdere ilçesinin çehresini değiştirecek kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesiyle ilçenin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Gençoğlu, sürdürülebilir, modern ve estetik bir şehir planlaması için çalışacak.

2. Trafik ve Yolların İyileştirilmesi:

İlçenin ulaşım sorunlarına çözüm getirmeyi hedefleyen Gençoğlu, akıcı bir trafik ve düzenli yollarla Narlıdere'nin sakinlerine rahat bir ulaşım ağı sunmayı vaat ediyor.

3. Sünger İlçe Projesi:

Çevre duyarlılığını ön planda tutan Gençoğlu, ilçede suyun verimli kullanımını sağlamak amacıyla "Sünger İlçe Projesi"ni hayata geçirmeyi planlıyor.

4. Halk Kütüphanesi:

Eğitim ve kültür alanında atılım yapmayı hedefleyen Gençoğlu, ilçeye modern bir halk kütüphanesi kazandırmak için çaba harcayacak.

5. Tasarruflu Belediyecilik:

Mali kaynakları verimli kullanmayı amaçlayan Gençoğlu, tasarruflu belediyecilik anlayışı ile ilçenin ekonomik yönden güçlenmesini hedefliyor.

6. Müstakil Şehirleşmeye Geçiş:

Gençoğlu, ilçenin planlı ve müstakil bir şehirleşme sürecine girmesi için projeler geliştirecek ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayacak.

7. Halk Plajı:

Denizle iç içe bir yaşam vaat eden Gençoğlu, ilçeye özgü bir halk plajı projesiyle Narlıdere sakinlerine keyifli ve temiz bir deniz deneyimi sunmayı planlıyor.

8. Tarımsal ve Hayvansal Üretim Projesi:

İlçenin tarımsal potansiyelini değerlendirmeyi amaçlayan Gençoğlu, tarımsal ve hayvansal üretim projeleriyle ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

9. SOHYO (Sokak Hayvanlarına Yuva Ol) Projesi:

Sokak hayvanlarına yönelik duyarlılıkla hareket eden Gençoğlu, SOHYO projesi kapsamında sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarına çözümler üretecek.

10. Balıkçı Barınaklarının Düzeni ve İyileştirmesi:

İlçenin denizle iç içe bir yaşam sürmesini destekleyen Gençoğlu, balıkçı barınaklarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için projeler geliştirecek.

Emre Gençoğlu'nun enerjisi ve kökleriyle Narlıdere'ye katacağı değerleri görmek için seçim sürecini bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçede yeni bir soluk getirecek mi, hep birlikte göreceğiz.