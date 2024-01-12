Bekir Ulu'nun Hayatı ve Başarıları:

Bekir Ulu'nun hayat hikayesi, Melikgazi için bir örnek teşkil ediyor. Kayseri Emel Tarman Görme Engelliler İlkokulu'nda ilkokulu tamamlayan Ulu, lise hayatında sporla tanıştı. Bir spor kulübünde elde ettiği başarıların ardından milli sporcu olarak adını duyurdu. Görme engelliler için faaliyet gösteren derneklerde üstlendiği çeşitli görevlerle de topluma hizmet etti.

Sağlık sorunları nedeniyle sporu bırakmak zorunda kalan Bekir Ulu, şu anda sağlık sektöründe çalışmaktadır. Ulu'nun siyasete olan ilgisi ve düşüncesi, yıllarca üyesi olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nden Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği için aday adayı olma kararıyla doruğa çıktı.

Engelsiz Melikgazi Vizyonu:

Bekir Ulu'nun öncülük ettiği "Engelsiz Melikgazi, Engelsiz Meclis" vizyonu, Melikgazi için yeni ve dinamik bir dönemin kapılarını aralıyor. Gençlik enerjisi, yeni fikirler ve projelerle Melikgazi'nin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyorlar. Siyasetin gençleşmesi, meclisin güçlenmesi ve halkın katılımının artması için çaba sarf eden Ulu, Melikgazi için daha adil ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek adına çalışıyor.

Bekir Ulu'nun Melikgazi İçin Vizyonu ve Projeleri:

Bekir Ulu'nun Melikgazi Belediye Meclis Üyesi aday adaylığı, gençlik enerjisi, sosyal sorumluluk projelerindeki başarıları ve MHP çatısı altındaki deneyimiyle dikkat çekiyor. Melikgazi için daha iyi bir yarın hedefiyle yola çıkan Ulu'nun, Engelsiz Melikgazi, Engelsiz Meclis vizyonuyla ilçenin geleceğine katkı sağlaması bekleniyor.