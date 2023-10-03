Kamu ve özel sektörün bilişim teknolojileri alanındaki başarılı proje ve çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya kamu kurumları 50 farklı projeyle başvurdu. TBD bünyesinde kamu ve özel sektör bilişim çalışanlarından oluşan 14 kişilik izleme komitesince ön değerlendirmeden geçen projeler 21 bilişim yöneticisinden oluşan değerlendirme komitesi tarafından incelendi. Komite, 5 kategoride 15 projeyi finale katılmak için seçti. 5 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada Kamudan kamuya e-hizmetler dalında birincilik ödülünü İçişleri Bakanlığı “E-Tutanak Verimlilik Projesi” kazandı. “E-Tutanak Verimlilik Projesi” ödülünü almak için alkışlarla sahneye çıkan Emre Dağdelen'e ödülünü Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım takdim etti. Ödül sonrası yaptığı açıklamada Emre Dağdelen "Yenilikçi teknolojilere dayalı yazılımlar ülkeleri, kurumları, kamu kuruluşlarını en hızlı kalkındıran modellerin başında geliyor. Ülkemizde her yıl bir buçuk milyonun üstünde trafik kazası gerçekleşiyor. Bunların %99’luk bir bölümü ne yazık ki sürücülerden kaynaklı hatalar olduğunu görüyoruz. Bu trafik kazalarını yaşayan mağdurlar 112 arayarak başlayan bir süreçte trafik ekiplerinin olay yerine intikal etmesi 70 maddeli tutanakların yazılması sürücü belgelerinin, ruhsatların işlenmesi, sigorta bilgilerin girilmesi, olay yerinin cadde sokak trafik levha ve işaretlerinin çizilmesi, kazazedelerin veya tanıkların ifadelerin alınması, kaza yerinden delillerin toplanması, alkol tespitlerin yapılması gibi işlemler ortalama 120 dakika sürmektedir. E-tutanak verimlilik projesi bunların hiçbirine gerek kalmadan tüm işleyişi dijital verilerle 6 dakika ya indirmekte memurların kişisel yapacağı hataların önüne geçmektedir. Yazılım tarafında kazalar kamu personellerinin sicil numaraları ile sabitlenerek olay yerine ulaşmasından itibaren kullanmakta oldukları tabletlerde kullanılmaktadır. Fotoğraf çekimi, anlık video alımı, GPS verisinden canlı konum çekme tutanak maddelerin sisteme işlenmesi, gizlenmesi değiştirilme veya düzeltme durumlarının yetkili kişiler tarafından onay verilerek yapılmasına imkân sağlamaktadır "dedi.

Son yıllarda ülkemizdeki gelişmelere de değinen Dağdelen " Yaşadığımız bu ekonomik sıkıntılar içeresinde tek bir yazımla bunları devletimize vatandaşımıza kazandırmak bizim için ayrıca bir gurur kaynağı olmuştur. Bizim için yerli üretimde yazılımlar çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle yurtdışında gurur duyduğumuz insansız hava araçları savunma sanayisinin her geçen gün yeniliklerle sınır ötesi makinalarla hızla yenilenerek büyümesi yerli aracımız Togg' un bu derece talep görmesi oldukça önemlidir. Bu ödülü almak proje üreten yapımızla ülkemiz adına değer üretmekten büyük gurur duyuyorum" diyerek duygularını dile getirdi.