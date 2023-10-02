Haber: Damla Oya Erman

Bu, birçok video akış platformunun artan bir şekilde benimsediği bir uygulama ve şimdi Disney de bu kervana katılıyor.

Kanadalı kullanıcılara bu hafta gönderilen bir e-posta, Disney+ hizmetinin artık müşterilerin "hesaplarını veya giriş kimlik bilgilerini ev dışında paylaşma yeteneklerini kısıtlayacağını" bildirdi.

Disney, Kanada'da Abone Sözleşmesini güncelleyerek bir hesabın birden fazla kişi tarafından kullanılmasını kısıtlamaya başladı. Yeni kurallara göre, kullanıcılar abonelik planlarının sınırları dışında giriş bilgilerini paylaşırlarsa hizmetlerinin sonlandırılma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

Disney+, aynı aile içinde farklı cihazları kullanarak birden fazla kullanıcıya izin veren bir "Aile" paketi sunmaktadır. Ancak, bu daha kapsamlı planın bile kullanıcıları aynı evde bulunma zorunluluğu vardır ve başkalarıyla farklı yerlerde paylaşım yapamazlar.

Disney'ın bu hamlesi, şirketin son yıllarda bir dizi tartışmada yer almasının ardından geldi. Şirketin eski CEO'su Bob Iger, şirketin kültür savaşlarına derinlemesine girmesinin ardından ve birçok muhafazakarı rahatsız etmesinin ardından, "gürültüyü dindirmek" istediğini belirtti.

Iger'ın bu sözleri, Disney'nin 2022'de CEO olarak geri dönmesinin ardından geldi. Daha önce 2005-2020 yılları arasında eğlence devini yönetmişti. Disney+'ın bu yeni politikası, şirketin hesap paylaşımına karşı aldığı önlemleri vurguluyor ve video akış hizmetlerinin hesap güvenliği konusundaki hassasiyetini gösteriyor.