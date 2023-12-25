Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "İki haftadır son 45 dakikalardan memnun değilim. Çok sıkıntılı geçiyor. Oyuncu değişiklikleri sonrası takım geriye doğru gidiyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kulübün yaşadığı sürecin oyuncuları olumsuz etkilediğini aktaran Emre Belözoğlu, "Öz güvensiz ve basit pas hataları yapan oyuncu grubuna sahip olduğumuza inanmıyorum. Ara iyi olacak. Kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Berabere kaldığımız 4 maçı da kazanabilirdik." diye konuştu.

Ara transfer döneminde takıma takviye yapacaklarını vurgulayan Belözoğlu, "Bu oyuncu grubuna güveniyorum. Devre arasında transfer yapacağız. Belirlediğimiz mevkiler var. Çalışmalar yapıyoruz. İki maçtan maksimum puanı toplayacak güçte bir takım olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.