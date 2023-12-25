Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 ile geçti.
Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.
Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3
Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: 2-0
Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: 2-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-2
Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 3-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-2
Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: 1-1Kaynak: AA