Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin kendilerinden çok üstün bir takım olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Karşımızda net bizden daha iyi bir takım vardı. İlk 30 dakika Fenerbahçe'ye cevap vermek adına planlarımız iyi gitti ama ne zaman sadakatten vazgeçtik, Fenerbahçe'nin hem bireysel kalitesiyle hem de taraftarıyla yakaladığı momentumla karşısında durmak mümkün olmadı. Oyuncularımız kapasitelerinin en iyisini yaptı. İlk 30 dakikayı 60, 70 dakikalara çekebilseydik sonuç istediğimiz gibi olabilirdi. Fenerbahçe'nin ciddi bir gücü var. Elimizden geleni yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Sowe'un kendileri için çok değerli bir isim olduğunu aktaran genç teknik adam, "Biz ivme yakaladık, 19. maçımız ve 4. kez mağlup olduk. Savunma planları çok yüksek bir takımız. Elimdeki mevcut kadro beni savunma planları yapmaya itiyor. Topa sahip olma planlarımız da var. Elimizdeki 3 oyuncu da elinden gelen her şeyi yapıyor. Hücumcuları birbirinden ayırmadan bütün olarak bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmaları

Transfer isteklerinin olduğunu hatırlatan Belözoğlu, "En doğrusunu yapmak, en iyi opsiyonları belirlemek istiyoruz. Lincoln ve Mert Hakan takımlarında çok süre almayan oyuncular, bizim takımıza ise katkı verebilirler. İstişareler var ama net bir görüşmemiz olmadı. 9'una kadar süremiz var, en doğru oyuncuları içeri katacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Belözoğlu, kalecileri Bahadır'ın performansına ilişkin ise "Bahadır geldiğimiz günden beri çok çalışan bir oyuncu. Burada tek oyuncu üzerinden değerlendirmemek lazım. Savunma performansımız çok iyi son dönemde. Bahadır'ın çok daha fazla gelişebileceğini düşünüyorum. Kaleci yalnız adamdır, hata yaptığında sorumluluğu daha fazla oluyor. Bahadır'dan memnunuz, gelişimden de memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde oyuncu kalitesi yüksek takımların net üstünlüğü bulunduğunu aktaran Belözoğlu, "Pendikspor bile yaptığı hamlelerle bir anda 40-50 puanları yakalayabilecek performansı ortaya koyabilir. Takımım adına iyi yoldayız diyebilirim. 2-3 net kaliteli transferle üst sıraları zorlayabiliriz. Düşme hattını düşünmüyorum, ön tarafa bakmak istiyorum. Ne zaman güçlü profiller daha fazla saha içinde ortaya çıkarsa o zaman çok büyük kulüp olan Ankaragücü daha üst sıralara oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son haftaya kadar şampiyonluk yarışı vereceğini ve eşit şansa sahip olduğunu da dile getiren Belözoğlu, Morutan değişikliğini kendi istek ve düşüncesiyle gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.