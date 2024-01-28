İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Manchester United, Newport County'e konuk oldu.

Maçın 7. dakikasında Bruno Fernandes, 13. dakikasında Mainoo'nun golleriyle 2-0 öne geçen Manchester United'da ilk 11'de sahaya çıkan Altay, 36. dakikada Morris ve 47. dakikada Evans'ın gollerine engel olamadı.

Antony 68. dakikada Manchester United'ı tekrar öne geçirirken, Hojlund 90+4. dakikada skoru 4-2'ye getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Manchester United, bu sonuçla İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı.