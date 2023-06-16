HABER: DİNÇER KARACALAR

Söz ve müzikleri yeni neslin başarılı isimlerinden Tüzzün'e ait olan şarkının klibini ise Zobunus yaptı.Emre Atlı ''Hayatımı Yak' şarkım, Türkçe pop ve alternatif pop alt türlerini hedefleyen çalma listeleri için ideal bir çalışma oldu. Zorlukların üstesinden gelmekten bahseden sözlerle, EDM ile aşılanmış vuruş, şarkıya iyimser bir tempo veriyor. Akılda kalan nakaratları ve akılda kalan örnekleri, onu popüler müzik dinleyicilerinin karşı koyamayacağı bir parça haline getiriyor. 'Hayatımı Yak' kesinlikle dinleyicileri harekete geçirecek ve herhangi bir çalma listesine taze bir ses katacaktır.'' diyor

Klip link: https://youtu.be/lPIw00dhc7g