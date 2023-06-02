HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözü ve müziği Şenol Tezcan'a, ait olan şarkısıyla Halk müziğine yeni bir soluk getireceğini söyleyen Emrah Tezcan, “Müzisyenlik dedelerimden kalan bir miras. Dedem Hacı Taşan büyük bir müzisyendi. Ayrıca Kırşehirli büyük usta Neşet Ertaş’ın köylüsüyüm. Onun türküleriyle büyüdüm. 10 yaşımda kendisinden feyz alarak

saz çalmayı öğrendim. Şimdi de yılların birikimi olan eserlerimi müzikseverlerle buluşturduğum için çok mutluyum” dedi.

“Yazan Kalem Siyah”ın yapımcılığını ve aranjesini Ozan Kıyak üstlendi.

Şarkı dijital platformlarda yerini alırken kısa sürede büyük beğeni topladı.