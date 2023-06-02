HABER: DİNÇER KARACALAR

Kendine has tarzıyla Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Baz klipteki özel lenslerle kırmızı olan gözleri ile dikkat çekmeyi başardı.Genç rapçi '' Bir gangsta klibi, yakın çevremizdeki ve kendi yaşadıklarımdan esinlendim umuyorum herkes

şarkımı sevecek '' dedi.Genç Rapçi O Ses Rap ilk sezonda Hadise tarafından elendiğimde

''Baz bu seferlik olmadı '' diye cümle kurmuştu, Hadise'ye bu sefer oldu diyeceğim '' diyerek bu şarkıdaki iddiasını dile getirdi.

Youtube Link: https://www.youtube.com/watch? v=yik6y5K8HNk