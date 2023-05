İSTANBUL - Temel atma törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ceren Çolak, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekilleri Büşra Paker ve Emre Ustaosmanoğlu, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“99 projeyle 5 yıllık dönemimizi tamamlamış olacağız”

Törende kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “Biz yapılan işleri büyük küçük demeden mutlulukla karşılıyoruz. Yaptığımız işlerle her mahalleye dokunmuş olacağız. İlçemizde mevcut her konudan biz haberdarız. Haberdar olduğumuz için de nereye ne lazım biliyoruz. Düğmeciler’den Emniyettepe’sine, Göktürk'ten Sakarya’sına kadar her yerde her alanda, her konuda hizmet olacak. Anketlerde çıkan sonuçlarda Eyüpsultan’da yaşayanların yüzde 90'ı mahallelerinden dahi taşınmak istemiyor. Bizim mahallelerimiz artık yaşayanlar tarafından benimsenmiş. Onun için mahalledeki esere, parka, okula da sahip çıkıyor. Vatandaşlarımız burada yaşamak istedikçe biz onların hizmet kalitesini yükselterek onların mutlu olmasını temin etmeye çalışacağız. Bunun gayretindeyiz. İrili ufaklı 87 tane projeye imza atmışız. Hedefimiz bu yılın sonunda 99 projeye ulaşmak. 99 projeyle 5 yıllık dönemimizi tamamlamış olacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dua edildi ve törene katılanlar hep birlikte butonlara basarak temel atma işlemini gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacak olan 60 metrekare taban oturumuna sahip yeni muhtarlık binasının bodrum katında depo ve mescit bulunacak, zemin katında muhtar odası, giriş holü, oda ve mutfak olacak.

HABER: EMİR YÜCEL