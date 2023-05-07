İSTANBUL - Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Genç Mikrofon” programı çerçevesinde lise 11. sınıf öğrencileri bu hafta Crea Centers’da bir araya geldi. Başkan Poyraz, öğrencilere Crea Centers’ın açık ve ortak çalışma alanları, toplantı odaları, tasarım, müzik ve fotoğrafçılık atölyelerini gezdirerek projenin oluşum sürecinden bahsederken, merkezin hangi işlevlerle ve nasıl kullanılacağı hakkında da gençleri bilgilendirdi. Merkez turunun ardından, Çekmeköy’e yapılan yatırımlar, yapılması planlanan projeler ve mevcut durum durum hakkında öğrencileri bilgilendiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz gençlerden gelen soruları tek tek not alarak cevapladı.

Crea Center nedir, ne yapar?

Çekmeköy Belediyesi liderliğinde, Avrupa Birliği Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı desteği ile hayata geçirilen Crea Center Projesi, günümüzde önemli bir sektör haline gelen kültürel ve yaratıcı endüstriler alanındaki sanatçı, tasarımcı ve girişimciler için uluslararası işbirliği, fiziki ortam ve ekipman kullanımı desteği vererek serbest çalışma, ortak çalışma ve yaratıcı düşünme ortamını sağlıyor. Crea Center ile Karadeniz Bölgesi'nde yaratıcı endüstrilerin bölgenin yüksek potansiyeli ile ilişkili olarak geliştirilmesi, gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlayacak hale getirilmesi hedefleniyor. Projede yer alan tüm ortak kurumların katkısı ile 5 ülkede yaratıcılık merkezleri açıldı.

HABER: EMİR YÜCEL