Haber: Damla Oya Erman

Emmy Ödülleri'nin düşük reytingleri, çeşitli faktörlerin mükemmel bir fırtınasının bir sonucu olarak görünüyor. Oscar Ödülleri, bu özel zorluklarla karşılaşmasa da, gösterinin ve geniş anlamda film endüstrisinin durumu hakkındaki sorularla mücadele ediyor.

Akademi üyeleri, "Barbie" ve "Oppenheimer" gibi iki tam anlamıyla başarılı filmle avantajlı bir konumda. Bu filmler, sezonun açık bir favorisi olarak öne çıkarken, Ryan Gosling'in "I'm Just Ken" ve Billie Eilish'in "Barbie" şarkısı gibi yıldızlar ve öğeler de farklı demografik segmentlere hitap edebilir.

Geçen yılki Oscar'lar, önceki yıla göre artış gösterse de, lineer televizyonun sürekli düşüşü göz önüne alındığında bu bir başarıdır. Ancak hesaplanmış reytingleri canlandırmak pek de etkili olmayabilir. Genç izleyiciler, ödül gösterilerini aynı tutkuyla izleme eğiliminde değiller ve kısa klip görüntülerini izlemeyi tercih ediyorlar.

Oscar reytingleri, bu yıl başlama saatinin bir saat öne çekilmesi nedeniyle de olumsuz etkilenebilir. Doğu Kıyısı izleyicileri için avantajlı olsa da, Batı Kıyısı'nın gösteri başlamadan önce gün batımından uzun bir süre önce izleyici kaybetme riski bulunuyor.

Emmy Ödülleri, düşük reytinglere rağmen birkaç önemli stratejiyi başarıyla uyguladı. Gösteri beklenenden hızlı bir tempoda ilerledi ve izleyici kitlesine hitap eden dizi birleşmelerle geçmişi onurlandırdı. Bu öğretileri dikkate almak, Oscars 2024'ün başarılı bir gösteri sunma olasılığını artırabilir.