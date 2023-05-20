İSTANBUL AA- Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak kurulan İstanbul Modern'in yeni binasının tüm sanatseverler için farklı bir durak olacağına inanıyor, İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'dan ilham alınarak tasarlanan yeni müze binası, her türlü kültür-sanat ve eğitim faaliyetine olanak tanıyacak. Ziyaretçisini bekleyen beş yeni modern sanat sergisi ile herkesi müzeye davet ediyor, emek verenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 4 Mayıs'ta Beyoğlu'ndaki yeni binasında hizmete başlayan İstanbul Modern'i bugün ziyaret etmişti.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkan Oya Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili de katılmıştı.