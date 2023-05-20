ANKARA AA-CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Şef Naci Özgüç'ün yönetimindeki orkestra ile genç sanatçılardan Kerem Erşahin, Tuna Çalışkan, Efe Yaşar, Mert Bütüner, Atakan Altun, Okan Akbaş, Aygül Yeniev, Laçin Akyol ve Zeynep Kanber'in yanı sıra başkemancı Tangör Ertaş sahne aldı.
Orkestra, Antonio Vivaldi, Lars-Erik Larsson, Ney Rosauro, Giovanni Bottesini, Richard Strauss, Cecile Chaminade, Eduard Lalo ve Ludwig van Beethoven'den eserler seslendirdi.
Konser, salondaki izleyicinin beğenisini kazandı.