Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, emzirmenin, anne ile bebeğin arasındaki ilk büyülü temas, kopmayacak bir bağın ilk düğümü olduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emzirmek, anne ile bebeğin arasındaki ilk büyülü temas, kopmayacak bir bağın ilk düğümüdür. Anne sütü ise pek çok hastalığın panzehridir. Araştırmalar, ilk 6 ay sadece anne sütü olmak kaydıyla 2 yıl boyunca emzirmenin hem bebeğe hem de anneye faydasını ortaya koymaya devam ediyor. #DünyaEmzirmeHaftası'nın çocuğun sağlığı ve gelişimi için temel olan anne sütü mucizesinin yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum."

AA