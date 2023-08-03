Ankara

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesinin ardından TSK'nın komuta kademesi yeniden şekillendi.

Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından Erdoğan tarafından onaylanan kararlar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay general, amiralliğe yükseltildi.

Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanlığına atanmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak atanırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Dikkati çeken terfilerin başında Genelkurmay Başkanlığına atanan 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak yer aldı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatları ordu komutanı olarak sevk ve idare eden Gürak, daha önce Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerini de yaptı. Terörle mücadele operasyonlarının en yoğun olduğu 2020 yılında, kanser tedavisi gören eşi Zerrin Gürak'ı kaybetti. Orgeneral Gürak, eşini toprağa verdikten bir hafta sonra görevinin başına döndü.

TSK'nın ilk kadın amirali

YAŞ kararları kapsamında bu sene ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir kadın albay bir üst rütbeye terfi ettirildi, Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat tuğamiralliğe yükseltilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir ilke imza atıldı.

İstanbul'da 1977'de doğan Fırat, 1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1998-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli birliklerinde görev yapan Fırat, TCG Yavuz fırkateyninde Sualtı Silahları Subaylığı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini yaptı. Fırat, 2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olarak görev aldı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargahlarında da çeşitli görevleri üstlenen Fırat, Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nin ardından geçen sene İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığına görevlendirildi.

YAŞ kapsamında orgeneralliğe yükseltilen isimlerin arasında Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert de yer aldı. İlk sıradan orgeneralliğe terfi eden Özsert, Bakanlığın savunma ve güvenlik politikalarının oluşturulması, uluslararası güvenlik kurumları ile ilişkilerin düzenlenmesi ve son dönemdeki sınır ötesinde terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatların planlanması, sevk ve idaresinde görevli önemli isimlerin arasında yer aldı.

Ege Ordusu ve KKTC'den terfiler

Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, orgeneralliğe terfi etti, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ise tümgeneral oldu.

KKTC'deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ise korgeneralliğe yükseltildi.

Ege Ordusu ve KKTC'deki terfiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Akdeniz'e verdiği önemin göstergesi olarak nitelendirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri terfi etti

YAŞ kararları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında koramiralliğe terfi ettirilen tek isim Tümamiral İbrahim Özdem Koçer oldu.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevini yürüten Koçer, FETÖ'nün kumpas davaları kapsamında yargılanan isimler arasında yer almıştı.

Türk donanmasının Mavi Vatan'ın korunmasında üstlendiği önemli görevler sırasında Donanma Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Tuğamiral İsmail Güldoğan tümamiralliğe terfi ederken, uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk de tuğamiral olan isimler arasında bulundu.

"Yuvaya dönen" isimlere terfi

Hava Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi eden tek isim Korgeneral İsmail Güneykaya oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığının terör hedeflerine yönelik yoğun harekatlarının olduğu dönemde kurmay başkanlığı görevini yürüten Güneykaya, son olarak Hava Eğitim Komutanlığı görevini yerine getiriyordu.

FETÖ baskıları sonucu TSK'den ayrılan, sonrasında "yuvaya dönüş" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına dönen isimlerden Tuğgeneral Hayrettin Koca tümgeneralliğe, albaylar Ali Kamil Taşlıcalı ve Levent Eğren tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Bordo berelilere uzatma

YAŞ kararları kapsamında görev süresi bir yıl uzatılan generallerin arasında iki önemli isim de yer aldı. Son dönemdeki terörle mücadele operasyonlarında başarılı görevleri yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığının komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ile FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığının FETÖ'cülerden temizlenmesini de sağlayan isimler arasında bulunan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Köksal'ın görev süreleri bir sene uzatıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin bulunduğu masada Türkiye'yi temsil eden isim olarak dikkati çeken, sonrasında NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı olarak görevlendirilen Tümgeneral Göksel Kahya da görev suresi uzatılan isimler arasında yer aldı.

5 sene hapisten sonra tuğamiralliğe

FETÖ'nün "Poyrazköy" kumpas davasında ceza alan ve 5 sene hapis yattıktan sonra yeniden üniformasına kavuşan SAT Özel İhtisaslı Deniz Komandosu Deniz Albay Eren Günay da tuğamiralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı.

Kumpas mağduru "Kardak kahramanlarından" SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'nin görev süresi uzatılırken, bir diğer isim Tuğgeneral Mustafa Turhan Ecevit, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi.

AA