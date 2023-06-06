HABER: DİNÇER KARACALAR

Tiyatro Keyfi’nin kurucusu ve sanat yönetmeni, oyuncu, uluslararası rejisör Kemal Başar, ATV’de yayınlanan “Bu Cihana Sığmazam”da Mişon karakteriyle seyircinin gönlünde yine taht kurdu. Ekranların sevilen karakteri Mişon, Kemal Başar, Erdek Kiraz Beach’de başlayacağı konser serisiyle müzisyen kimliğiyle de sevenleriyle buluşacak. İstanbul’da da yaz aylarında sahne çalışmalarını sürdürmek isteyen Kemal Başar, müziğiyle de tüm Türkiye’ye seslenmek istediğini belirtti.

Kalan Müzik’ten çıkan ‘Kemal’in Şarkıları’ albümünden söz ve müziği kendine ait şarkılarının yanı sıra çok bilinen Türkçe ve İngilizce şarkıları da kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı, konser serisine 10 Haziran’da Erdek Kiraz Beach’te başlıyor. Frank Sinatra, Elvis Presley, Willie Nelson ve Beatles’tan 80 ve 90’ların çeşitli Türkçe pop parçalarını da repertuarına alan Kemal Başar’a piyanist ve solist Atacan Canay ile solo gitarist Hakan Doğan da eşlik edecek.