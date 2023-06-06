HABER: SEDAT SARIKAYA

Dünyada çok konuşulan ünlü isim Adriana Lima ve Ülkemiz de magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Gülşen ürünlerimizi giyiyor diyerek iddiasını belirten başarılı moda tasarımcıları gözlerini zirveye dikti.Geçtiğimiz günlerde basının " Bugün bulunduğunuz yere gelmek ve "T&G Yagash " markasının gelecek planlarından bahsetmek için nasıl bir yol izlediniz?" sorusunu " Daha önce de belirttiğim gibi şu anda global bir markanın baş tasarımcısı olarak çalışıyorum, buralara kadar gelmek için çok zor bir yoldan gelmeme rağmen, başka bir ülkeye gidip ayaklarının üzerinde durmanın o kadar kolay olmadığını çok rahat söyleyebilirim.Çok calışmamızın meyvelerini almak istiyoruz " diyerek cevapladı.