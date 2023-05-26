HABER: BURHAN AKDAĞ

Ödül töreninin bu yıl hizmete açılan dünyaca ünlü ‘Dubai Gelecek Müzesi’nde kraliyet ailesinden SeyhJuma bin Maktoum Al Maktoum’um katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Şener, ‘‘Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinin desteği ile gerçekleştirilen bu ödül töreninde her yıl kendi alanında en başarılı kırk kadın onurlandırılıyor. 10 yıldır fitness eğitmenliği yapıyorum ve son 3 yıldır Dubai'de ‘PersonalTrainer’ olarak çalışıyorum. Amerika, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden lisanslıyım. 2021 yılında Avrupa (EREPS) tarafindan "MASTER” ünvanına layık görüldüm. Bu ünvana sahip sayılı eğitmenler arasındayım. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Avrupa (ERESPS) "Master" ünvanlı tek eğitmen benim. Çalışmalarıma ‘MedicalFitness’ uzmanlığı alanında devam ediyorum. En büyük gururum ise bu ödüle sahip olanların arasında bir Türk kadının da yer alması’ şeklinde konuştu.