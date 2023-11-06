Haber: Damla Oya Erman

xAI'nin Grok modeli Cumartesi günü seçilmiş bir grup ABD kullanıcısına sunuldu ve Musk, platformunun adını Twitter'dan X olarak değiştiren X Premium+ abonelerine Grok'un erken beta sürümünden çıktığında sunulacağını söyledi. xAI'nin kurucusu, Grok AI asistanının X Premium+ aboneliklerine dahil edileceğini ve aylık maliyetinin 16 dolar olduğunu açıkladı.

xAI, Grok'un "Dünya'ya dair gerçek zamanlı bilgilere sahip olduğunu ve diğer birçok yapay zeka sistemince reddedilen bazı çarpıcı soruları yanıtlayacağını" açıkladı. Şirket, Grok'un hala erken bir beta ürünü olduğunu ve her geçen hafta kullanıcıların katkılarıyla hızla gelişmeyi beklediklerini belirtti.

Musk, Grok'un cevaplarını ve mevcut bilgilere referans verme yeteneğini sergileyen örnekleri X platformunda paylaştı. Bu, Grok'u rakip yapay zeka chatbotlarından ayıran bir avantaj sunuyor.

xAI'ın açıklamasına göre, Grok'u denemek isteyen kullanıcılar için daha geniş bir yayın aşamasına girerken bir bekleme listesi bulunuyor ve "bu xAI için sadece ilk adım" olduğunu ve "yaklaşan aylarda yeni yetenekler ve özellikler sunmaya devam edeceklerini" belirttiler.

Musk, xAI'ı ChatGPT yapımcısı OpenAI'i 2015 yılında kurduktan ve 2018'de yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra, ChatGPT ve Google gibi Big Tech devlerine karşı rekabet etmek için başlattı. Musk, Big Tech firmalarının AI çabaları hakkında sansür olarak adlandırdığı şeyden eleştiri getirdi ve evrenin doğasını anlamaya çalışan bir AI olan bir AI'nın başlatılacağını söyledi.

xAI, X sosyal medya platformundan farklı bir girişim olsa da, iki firma yakın işbirliği yapmaktadır ve xAI ayrıca Musk'ın CEO olduğu Tesla ile işbirliği yapmaktadır.

Oracle'ın kurucu ortağı ve Musk'ın yakın arkadaşı olan Larry Ellison, Eylül ayında xAI'ın AI modelini Oracle'ın bulutunda eğitmek için bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Musk, yapay zeka alanında yeni bir oyuncu olarak sahneye çıkıyor ve bu gelişme, AI dünyasında yeni rekabeti ateşliyor. Grok'un mizahi yanıtlar sunma yeteneği ve güncel bilgilere referans verme becerisi, onu diğer AI chatbotlarından ayırıyor. Bu gelişmelerin, yapay zeka ve AI asistanları konusundaki rekabeti ileriye taşıması bekleniyor.