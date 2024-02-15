Haber: Damla Oya Erman

Washington eyaleti işçi güvenliği yetkilileri, Elon Musk'ın SpaceX şirketine bu ay içinde yaşanan bir kaza sonrası 3,600 dolarlık bir ceza kesti. Kazada, bir işçinin neredeyse bir uzvunu kaybettiği bildirildi.

Washington eyaleti Çalışma ve Endüstri Bakanlığı denetçileri, SpaceX'in Redmond'daki tesisinde yeni güvenlik ihlalleri tespit etti. Bu tesis, küresel Starlink geniş bant internet ağı için uydu üretiyor. Denetimler, işçilerin iş yerindeki tehlikelerden şikayet etmesinin ardından Aralık ayında gerçekleştirildi.

Reuters'in haberine göre, alınan denetim kayıtları, SpaceX tesisinin "kapsamlı bir güvenlik programı" eksikliği, iş kurallarının yeterli bir şekilde iletilmemesi ve "ihlallerin düzeltilmesi" için bir sistem olmadığını belirtti. Denetçilere göre bir çalışan neredeyse bir uzvunu kaybediyor olması olayı, bir malzeme rulosunun düşmesi sonucu bir işçinin ayağının ezilmesiyle meydana geldi.

SpaceX yöneticileri, durumun tek seferlik bir olay olduğunu ve sorunun çözüldüğünü eyalet denetçilerine bildirdi.

Denetim, çalışanların 300 pound ağırlığındaki malzeme rulolarını makinelerine yüklemeleri gerektiği halde çelik burunlu ayakkabı giymelerinin zorunlu olmadığını buldu. Bir ajans sözcüsü, bu ihlali, bu kadar ağır malzemelerle çalışmaktan kaynaklanan yaralanma riski göz önüne alındığında ciddi olarak nitelendirdi.

Bir işçi, Reuters'in incelediği denetim kayıtlarına göre, şirketin "amacı, mümkün olduğunca kısa sürede mümkün olduğunca çok para kazanmak olduğu için" güvenliğin gözden kaçabileceğini belirtti.

Neredeyse ayaklarını kesmeye neden olacak şekilde yaralanan işçi, ruloların yüklendiği makinenin "malzeme yükleme aşamasında üretim hızını artırmak amacıyla bilerek yanlış kurulduğunu" iddia etti.

Yaralanan işçi ayrıca, yönetimin bu konuyu ele almadığını ve şirketin güvenlik yetkililerinin "Redmond'daki tesislerde bir güvenlik planı uygulamak için okuma anlama yeteneğine sahip olmadığını ve genel yeterlilik" olmadığını söyledi, Reuters'in bildirdiğine göre.

Geçen yıl Reuters'in yaptığı bir araştırma, Musk'ın uzay uçuşu şirketinin tesislerinde işçi güvenliği düzenlemelerini ve standart uygulamaları görmezden geldiğini ortaya koydu. Rapor, 2014'ten bu yana SpaceX çalışanlarının en az 600 daha önce bildirilmemiş yaralanmasını, görüşmelere ve devlet kayıtlarına dayanarak ortaya koydu.

Rapor, son on yılda SpaceX'in çeşitli ihlaller için ulusal çapta işçi güvenliği kurumları tarafından toplam 50,836 dolar para cezasına çarptırıldığını belirtti. Bu cezaların yasalarla sınırlı olduğunu ve büyük şirketlerin güvenlik düzenlemelerine uyum sağlamak için az bir teşvik oluşturabileceğini ifade etti.

SpaceX, bulgular veya iş yeri güvenliği ihlalleri hakkında medya sorularına henüz yanıt vermedi.