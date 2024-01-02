Haber: Damla Oya Erman

Fidelity, X'in değerini 2023'te ikinci kez düşürdüğünü belirtiyor. Musk, sosyal medya devini 44 milyar dolara satın almıştı.

Fidelity, Musk'ın Twitter'ı devralmasına yardımcı olan yatırım grubunun bir parçasıydı ve anlaşma Ekim 2022'de kapanışını yaparak şirketi özel bir şirkete dönüştürdü. 33.5 milyar dolarlık özkaynak, geri kalanı ise borçla finanse edildi.

Musk, Twitter'ı satın almadan önce platforma ve şirketin demokrasi ve medeniyete tehdit oluşturduğunu iddia ederek derin eleştirilerde bulunmuştu. X olarak yeniden adlandırdığı şirketi, Twitter'ın sol eğilimli bir "zihin virüsü" yaydığını savunarak devraldı.

Musk, X'in liderliğine geçtikten sonra binlerce çalışanı işten çıkardı ve reklamverenlere karşı tehditkâr bir tutum sergiledi. Reklamverenlere yönelik tehditlerine kasım ayının sonlarında bir yenisini ekleyerek, "Git kendine" dedi.

Bu değer kaybı, Musk'ın platformu satın almadan önceki eleştirilerini ve platforma yaptığı değişiklikleri gölgede bırakıyor. Ancak Musk, zorlu durumları çözme yeteneğiyle de tanınıyor. Örneğin, platformdaki bir antisemitik komplo teorisine verdiği destek nedeniyle özür diledi ve bu durumu tersine çevirerek X'in itibarını güçlendirdi.

Musk'ın liderliğindeki Twitter'ın geleceği, reklamverenlerle yaşanan gerilim ve platformun mali başarısı ile belirsizliğini koruyor.