Haber: Damla Oya Erman

Ancak son zamanlardaki açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve eylemleri, onun temelde dünya liderliği için hazır olmadığını kanıtlıyor.

Musk, Beyaz üstünlükçüler tarafından hoşlanılan bir antisemitik komplo teorisini benimsemesinin ardından, İsrail'i ziyaret edip Başbakan Benjamin Netanyahu ile buluşarak Yahudi halkını savunmaya çalışıyor.

X platformu olarak bilinen sosyal medya şirketi Meta'nın sözcüsü olan Musk'ın Rus makamları tarafından arananlar listesine eklendiği bildiriliyor. Bu durum, Rus yetkililerin Meta'yı "terörist ve aşırıcı" bir örgüt olarak sınıflandırmasının ardından geldi.

Rus devlet ajansı Tass ve bağımsız haber kaynağı Mediazona'nın bildirdiğine göre, Meta'nın iletişim direktörü olan Stone'un arananlar listesine dahil edildiği rapor edildi.

Rusya, Meta'yı ekim ayında "terörist ve aşırıcı" bir örgüt olarak sınıflandırmasıyla, ülkede yaşayan insanlara şirketin platformları, Facebook ve Instagram dahil, üzerinden suç duyurusunda bulunma yolu açtı.

Meta, konuyla ilgili Fox News Digital'den gelen sorulara hemen yanıt vermedi.

Rusya'nın muhalefeti ve hapishane sistemini raporlayan Mediazona, Stone'un aslında Şubat 2022'de arananlar listesine dahil edildiğini, ancak yetkililerin bu haftaya kadar bu durumla ilgili açıklama yapmadığını bildirdi.

Mart 2023'te Rus soruşturma komitesi, Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta aleyhine bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmada, şirketin sosyal medya platformunun, Moskova'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik düzenlediği tam ölçekli saldırının ardından Ruslara karşı şiddeti teşvik ettiği iddia ediliyordu.

Taarruz başladığında, Stone, Meta'nın nefret söylemi politikasını geçici olarak değiştirdiğini açıklamış ve "Rus işgalcilere ölüm" gibi normalde kurallarını ihlal eden siyasi ifade biçimlerine izin verildiğini söylemişti. Ancak "Rus sivillere karşı inandırıcı şiddet çağrıları" yasağının devam edeceğini belirtti.

Rusya'nın belirttiğine göre, Stone'a karşı geçen ay bir Rus mahkemesi tarafından "terörizme aracılık etme" suçlamasıyla bir tutuklama emri çıkarıldı, ancak bilginin kaynağı belirtilmedi.

Musk, Rusya'nın Ukrayna'yı istilasını her iki taraflı bir anlaşma gibi gösterme ve Starlink servisini Kırım'da kapatma gibi gerçek dünyadaki olaylara müdahale etme konusundaki girişimleriyle bir dizi tartışmalı karar almıştı.

Elon Musk'ın son dönemdeki çıkışları, onun toplumun geleceğinde oynadığı etkili rolü gösteriyor: O, roketleri, uydu ağı, elektrikli araçlardaki liderliği ve dünyanın en etkili sosyal ağlarından birini kontrol etmesiyle geleceğe yol açıyor. Kaynaklara erişimi, gerçek güce sahip kişilerle yakınlığı ve dikkat ve kabul ihtiyacına olan açık ihtiyacı, onu dünya sahnesinin merkezine taşıyan birleşim noktasını oluşturuyor - niteliklerine bakılmaksızın.

Ancak Musk'ın çevrimiçi aşırılık görüşleriyle olan büyüyen ilişkisi, onu hayal ettiği dünya lideriyle uyuşmaz hale getiriyor.