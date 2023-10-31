Haber: Damla Oya Erman

The Verge'in raporuna göre, X sahibi olan Elon Musk, bu finansal hedefleri çalışanlarına bir toplantıda açıkladı. The Verge, bu toplantının ses kaydına ulaştı.

Musk, toplantı sırasında, insanların banka hesaplarına ihtiyaç duymadan tüm mali işlemlerini X platformunda gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti. "Parayı içeren her türlü işlem veya menkul kıymetler, platformumuzda yer alacak," dedi.

Musk, şirketin belirlediği tarihe kadar bu özellikleri sunmaması durumunda şaşkınlığını ifade etti.

Musk'ın X platformunu finansal hizmetler sunma hedefi, geçtiğimiz yıl Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldıktan sonra geldi. Musk, Bloomberg tarafından tahmini 200 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi olarak kabul ediliyor ve platformu bu yıl X olarak yeniden markalaştırdı.

X, ABD'nin her eyaletinde bankacılık ve para transferi hizmetleri sunma lisansı alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar dokuz eyalette lisans elde etti.

Musk, Twitter'ı Çin'deki WeChat gibi bir süper uygulama haline getirme hedefini belirlediğinde, bu özellikleri sunma planını açıklamıştı. WeChat, sadece bir sosyal medya platformu olarak değil, aynı zamanda ödeme ve diğer hizmetler için de kullanılan bir uygulama olarak biliniyor. WeChat ayrıca video oyunları gibi eğlence seçenekleri sunuyor ve yeni insanlarla tanışmayı kolaylaştırıyor.

Aynı toplantıda Musk, X'in gelecek yıl "tam anlamıyla gelişmiş" bir arkadaşlık sitesi haline geleceğini de belirtti. İş Insider tarafından yapılan bir talep üzerine X, resmi çalışma saatleri dışında yanıt vermedi. Basın için X'in e-posta hattı, "Şu an meşgul, lütfen daha sonra tekrar kontrol edin" şeklinde otomatik bir yanıt gönderdi.