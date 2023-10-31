Haber: Damla Oya Erman

NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) uzmanlarına göre, bu gelişme, güneş döngüsünün Solar Döngü 25'in etkinlik zirvesini, yani "güneş maksimumunu" tahminlerden bir yıl önce gerçekleştirecek.

Yeni tahminlere göre, güneş maksimumu Ocak ve Ekim 2024 arasında gerçekleşecek ve 2019'da yapılan tahminlere göre daha erken, daha güçlü ve daha uzun sürecek.

Güneş döngüsü, güneşin manyetik alanı tarafından yönlendirilen ve güneş yüzeyinde görünür güneş lekelerinin sıklığı ve yoğunluğuyla gösterilen yaklaşık 11 yıllık bir dönemi tanımlar. Tahminler, uzun vadeli güneş lekesi kayıtları, ileri istatistikler ve güneş dinamosu adı verilen güneş içindeki sıcak, iyonlaşmış gazların akışını içeren modellere dayanır. Bu akış, güneş manyetik alanını oluşturur ve bu da güneş döngüsünü sürdürür.

NOAA'nın açıklamasına göre, yeni tahmin, 2019'daki tahminlere göre daha doğru olacak ve önceki güneş döngüsü tahminlerinin aksine yeni güneş lekesi gözlemleri geldikçe aylık olarak güncellenecek. Bu, önemli bir değişiklik olarak kabul ediliyor.

Bu güncellemeler, toplam güneş tutulması takipçileri için iyi haberler getiriyor, çünkü 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek olan toplam güneş tutulması, güneş maksimumuna yakın bir zamanda gerçekleşecek. Bu sırada, ay güneşi tamamen örttüğünde, gözlemciler için güneşin dış atmosferi (korona) görünür hale gelir. Artan güneş etkinliği sırasında, korona çok aktif olur ve gözlemciler, güneşin kenarlarında parlak pembe lekeler olarak görünen güneş tezahürlerini görebilirler.

Güneş etkinliği hakkında doğru tahminler, koronal kütle atılımları olarak bilinen plazma patlamaları tarafından tetiklenen manyetik fırtınaların elektrik şebekelerini, GPS sinyallerini etkileyebileceği, uyduları yörüngeden çıkarabileceği ve hava yolu çalışanları ve astronotlar için bir radyasyon riski oluşturabileceği için büyük önem taşır. Uzay hava olaylarına yönelik erken uyarılar, endüstrilerin ekipmanlarını ve çalışanlarını korumak için önlemler almasına yardımcı olabilir.

NASA, "Uzay hava olaylarını görmezden gelemediğimizi, ancak kendimizi korumak için uygun önlemler alabileceğimizi" belirtiyor.

Elbette, doğal bir korumamız da bulunuyor: Dünya'nın manyetik alanı. Güneş patlamaları ve koronal kütle atılımları gibi olaylar sırasında güneşten enerjetik parçacıklar ve manyetik alanlar salındığında, Dünya bazen hedef olabilir. Bu durumda, manyetik "kabarcığımız" olarak bilinen manyetosfer, zararlı enerjiyi uzaklaştırır ve bunu Van Allen radyasyon kuşakları olarak adlandırılan bölgelerde hapseder. Bu kuşaklar, güneş etkinliği arttığında genişleyebilir.

Ancak bu koruyucu kalkanın yenilmez olmadığını unutmamak önemlidir. Özellikle güçlü uzay hava olayları sırasında - ki bu tür olaylar güneş maksimumu sırasında daha yaygındır - Dünya'nın manyetik alanı bozulabilir ve manyetosferi delen manyetik fırtınalar, radyo ve elektrik kesintilerine neden olabilir, aynı zamanda astronotları ve Dünya yörüngesindeki uyduları tehlikeye atabilir. NASA'ya göre, bu tür olaylara bir örnek olarak, 1989 yılında bir koronal kütle atılımının bir güneş fırtınası ile birlikte gerçekleştiği ve Kanada'nın Quebec eyaletini yaklaşık 12 saat boyunca elektrik kesintisine sürüklediği gösterilebilir.