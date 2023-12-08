Haber: Damla Oya Erman

Bir X kullanıcısı olan TheQuartering'ın, Alex Jones'un Tucker Carlson ile yapacağı röportaj hakkındaki paylaşımına Musk, "Düşüneceğim. Genel olarak, bu platform küresel bir meydan olma hedefi taşıdığı için kalıcı yasaklar son derece nadir olmalıdır" şeklinde yanıt verdi.

Musk, geçmişte Alex Jones'un hesabının platforma geri getirilmeyeceğine dair sert bir tutum sergilemişti. Ancak son açıklamasında, platformdaki kullanıcıların katılımıyla bir anket düzenleyerek karar almayı düşündüğünü belirtti.

Elon Musk, X'i 44 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın aldıktan sonra platformda çeşitli değişiklikler yapmış, önceki yasaklanmış hesapları geri getirmişti. Ancak Musk, Alex Jones'un çocuk ölümlerini kullanarak siyaset ve şöhret elde etme çabalarına karşı acımasız bir duruş sergileyerek hesabını geri getirmemeyi kararlaştırmıştı.

Alex Jones, Sandy Hook okul saldırıları hakkında yaydığı komplo teorisi nedeniyle 2018'de Twitter'dan yasaklanmış ve 2022'de kurban ailelere toplamda 965 milyon dolar tazminat ödemesine mahkum edilmişti. Musk'ın platformdaki diğer yasaklanan hesapları geri getirirken Jones'u geri getirmeme kararı, platformun içerik politikalarına yönelik dikkat çekici bir tartışma yaratmış durumda.